Dit zijn de absolute technologietoppers van het moment

30 april 2018

Bijna vier volle maanden in het jaar zijn er al heel wat opwindende nieuwe tech-producten verschenen. De technologiesite Tweakers.be maakte een hitlist met de drie beste aankopen en de drie slechtste.

Toppers

Topper 1: Huawei P smart (€ 236)

De Huawei P smart biedt bijzonder veel waar voor zijn geld. Het 18:9-scherm kan fel genoeg om altijd afleesbaar te zijn en heeft voor een lcd een prima contrast. De accuduur is in orde en de telefoon biedt diverse functies die in deze prijsklasse niet vaak voorkomen, zoals een dubbele camera met portretmodus. De grotendeels metalen behuizing voelt stevig aan. Bovendien zit de telefoon in het Android Enterprise Recommended-programma; zo garandeert de fabrikant drie jaar lang beveiligingsupdates. Kan tellen voor een toestel in deze prijsklasse.

Topper 2: Dell XPS 13 (€ 1.775)

De nieuwe XPS 13 is dunner geworden, maar helaas nauwelijks lichter. De accuduur ging iets omlaag, maar is met ruim twaalf uur tijdens browsen nog altijd erg goed. We zijn bovendien blij dat het automatisch dimmen van het beeldscherm uitgeschakeld kan worden. Het full-hd-ips-scherm is goed, maar wel voorzien van een glasplaat die scherpe reflecties oplevert. De koeling is verbeterd, waardoor de hardware goed presteert. Een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning worden standaard meegeleverd.

Topper 3: DJI Mavic Air (€ 736)

DJI kon vrijwel alle technologie van zijn Mavic Pro-vlaggenschip in de nog kleinere Air te stoppen. De beeldkwaliteit van de foto's en 4k-video's is prima, hij laat zich eenvoudig besturen en hij is voorzien van nieuwe snufjes, zoals actieve objectontwijking, sensoren aan de achterkant, intern geheugen en extra Snapshots. Het grootste minpunt ten opzichte van de Pro is de minder stabiele verbinding. Ook maakt hij meer lawaai, maar door zijn simpele bediening en compacte vormgeving is het de ideale drone voor op vakantie.

Flops

Flop 1: HTC U11+ (€ 896)

De HTC U11+ lijkt op de U11 van de Taiwanese fabrikant, maar heeft een verlengd 18:9-scherm. Dat scherm blijkt niet heel helder te kunnen, waardoor aflezen in de zon knap lastig is. Ook is de accuduur echt niet geweldig. Niet alles is slecht: de camera en de audiokwaliteiten zijn wel degelijk belangrijkste pluspunten. Maar voor zo'n prijs dulden we geen blunders als de lage maximale schermhelderheid en de matige accuduur.

Flop 2: HP Spectre 13-af (€ 1.333)

De Spectre 13 is een bijzonder dunne laptop, waardoor het gewicht met 1120 gram laag is. Die compacte afmetingen hebben helaas hun weerslag op de snelheid van de processor. Ook op de stevigheid van de behuizing valt een en ander af te dingen. Accuduur en beeldkwaliteit zijn niet slecht, maar van een laptop voor dit geld verwachten we echt wel beter. Het toetsenbord tikt wel prettig en de ssd is lekker vlot.

Flop 3: Lenovo 720S 14IKB (€ 999)

De Lenovo 720S heeft op zich nog wel veel pluspunten. Hij heeft een prima accuduur, een toetsenbord dat prettig tikt en een stevige behuizing. De grafische chip beschikt over beduidend meer kracht dan de geïntegreerde videoprocessors die je meestal in dergelijke laptops ziet. Lenovo laat desondanks belangrijke steken vallen; de processor is slecht afgesteld en presteert daardoor niet naar behoren. Ook maakt de ventilator een vervelend geluid, opnieuw door een slechte afstelling. Hopelijk komen ze bij Lenovo tot inkeer en lossen ze deze problemen op met een simpele update aan de systeemsoftware. Doen ze dat, dan wordt deze laptop in een trek véél interessanter.

