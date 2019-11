Dit zijn de 5 beste smartphones van 2019 (tot nu toe) Ronald Meeus

12 november 2019

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Wat zijn de allerbeste smartphones die er dit jaar al op de markt kwamen? Een duik in de reviews op technologiesite Tweakers.be onthult een verrassende top vijf, want ook enkele minder dure toestellen doen het uitstekend.

1. Xiaomi Mi 9T Pro (€ 379)

De Xiaomi Mi 9T Pro is qua prijs-kwaliteitsverhouding een echte topper; je zal je best moeten doen om voor dit geld een beter toestel te vinden. Hij heeft een prima scherm zonder inkeping, snelle hard- en software, een veelzijdige cameraset-up en een prima accuduur. Wel is hij aan de zware kant, vooral aan de bovenkant. Andere nadelen: je moet het stellen zonder waterdichtheid, draadloos laden en uitbreidbare opslag. De pop-up-camera ziet er cool uit, maar hoe duurzaam die is na jarenlang gebruik, moet nog blijken. Voor veel mensen zullen de voordelen wel zwaarder wegen dan de nadelen. Het valt toch vooral op hoeveel meer ‘waar’ de Mi 9T Pro voor zijn geld biedt dan zijn concurrenten. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9T Pro.

2. Samsung Galaxy S10e (€ 552)

De Galaxy S10e is een sterk high-end toestel voor een relatief zachte prijs. Hij heeft een redelijk groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing. Om dat te bereiken, heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera achter zit. Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en een kwalitatief hoogstaand oledscherm dat niet gebogen is, zoals bij de S10 en S10+. Verder heeft hij een prima camerasysteem, waarbij de groothoeklens een handige toevoeging is. De foto’s zijn van goede kwaliteit, maar de primaire camera van Samsung is op sommige vlakken voorbijgestreefd door andere smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, waterdicht en compact, en ligt lekker in de hand. De glazen achterkant blijft echter breekbaar en gevoelig voor vingervegen. Al met al krijg je veel terug gezien de redelijke prijs van dit toestel. Bekijk hier de Samsung Galaxy S10e.

3. Google Pixel 3a XL (€ 499)

De Pixel 3a XL is nog zo’n goede deal. Google heeft slimme keuzes gemaakt over wat weg te laten en wat te behouden ten opzichte van de duurdere Pixel 3-smartphones. Het belangrijkste voordeel van de 3a XL is de camera, want die kan mee met de absolute top. De software is een tweede goede reden om voor de 3a XL te gaan. Je krijgt dezelfde ondersteuning als bij de duurdere Pixels. Van de dingen die ontbreken op deze goedkopere Pixels vinden we waterdichtheid het meest jammer. Een ander belangrijk nadeel ten opzichte van sommige concurrenten is dat er een middenklasse-SoC (soc staat voor system-on-a-chip) en trager geheugen in de Pixel 3a XL zit. Voor deze prijs gaan we er ook niet te veel over klagen, zeker als we de voordelen ten opzichte van vergelijkbaar geprijsde telefoons in rekening brengen. Bekijk hier de Google Pixel 3a XL.

4. Huawei P30 Pro (€ 739)

Het toptoestel van Huawei heeft een ronduit fantastische camera en een erg goede accuduur. Ook het gebogen oledscherm en de stevige, waterdichte en ergonomische behuizing mogen er zijn, al is de camerabobbel wel wat aanwezig. Het snelle 40W-bedraad en 15W-draadloos laden zijn nog een paar pluspunten van dit toestel. Helaas mist de telefoon wel een 3,5 mm-poort en kiest Huawei ervoor om de schermgrootte zodanig te maximaliseren dat er geen oorluidspreker meer op het toestel past, met monogeluid als gevolg. De pluspunten verslaan de minpunten echter met gemak, wat de P30 Pro tot een aanrader maakt, vooral voor wie van fotografie houdt en genoeg centjes heeft. Bekijk hier de Huawei P30 Pro.

5. Apple iPhone 11 (€ 799)

De iPhone 11 is de goedkoopste iPhone van 2019 en het is een prima opvolger ten opzichte van de iPhone XR. De accuduur is er iets op vooruit gegaan, maar vooral de camera is een flinke stap vooruit. Hij heeft een handige ultragroothoekcamera en de foto’s die je ‘s nachts maakt zien er een stuk beter uit dan voorheen. Het is fijn dat deze goedkopere iPhone dezelfde snelle hardware heeft als de duurdere iPhones. Het lcd-scherm is wel minder mooi dan de oledschermen van de duurdere varianten. Toch is dit vermoedelijk voor de meeste mensen de beste iPhone die ze kunnen kiezen, gezien de prijs. Bekijk hier de Apple iPhone 11.

