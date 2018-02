Dit zijn de 5 beste oordopjes voor tijdens het sporten

Ronald Meeus

22 februari 2018

08u00

Bron: Tweakers.be 0 Multimedia De beste manier om je goede voornemens voor het jaar ook eind februari nog in stand te houden, is door er speciaal nieuwe uitrusting voor te kopen. Een minieme investering is dan nog een setje oortelefoons, die je dagelijkse loopje of je driedagelijkse bezoek aan het fitnesscentrum een pak aangenamer kunnen maken. Hier zijn vijf aanraders.

Bose SoundSport (€ 143)

De dopjes van de Bose SoundSport zitten erg goed klem in de oren, zonder dat ze gaan irriteren. Verder is het geluid van een prima niveau, hoewel de bastonen wel wat aangezet zijn. Dat is in een rumoerige omgeving echter zo erg nog niet. Ben je een audiofiel, dan is het echter waarschijnlijk wat teveel. Ook steken de dopjes nogal ver uit, wat sommigen wellicht niet zal aanstaan. (lees verder onder de foto)

Sony MDR-XB50BS (€ 64)

Sony's MDR-XB50BS-oordoppen zitten niet bij iedereen even lekker en zijn wat het uiterlijk betreft ook niet de meest elegante, maar de geluidskwaliteit, accuduur en functionaliteit zijn goed. Zeker voor sporters zijn ze fijn, omdat ze niet snel uit je oren vallen en wat extra bas tijdens het sporten is ook prettig. (lees verder onder de foto)

Apple AirPods (€ 155,5)

Bij de AirPods valt vooral het draagcomfort op. Het zijn de enige oordoppen uit de test die niet in de gehoorgang geplaatst hoeven te worden, maar in de oorschelp hangen. Zeker bij langer gebruik is dat fijn. Het geluid is erg goed. Voor de puristen zit er iets te veel bas in het geluid, maar in veel praktijksituaties is dat juist prettig. Tappen op de oorschelpen werkt echter niet prettig en de AirPods hebben wat weinig functionaliteit. (lees verder onder de foto)

Beats Powerbeats³ Wireless (€ 137)

De Powerbeats³ is in veel opzichten een echte telg uit de bekende Beats-familie. Strak, maar opvallend vormgegeven en stevige bassen in het geluid. Dat geluid is ondanks de bas toch aan de schelle kant. Dat laatste is wel afhankelijk van de plaatsing van de doppen in het oor; die is hier wat minder makkelijk zelf te bepalen. De constructie van de Powerbeats³ is zo dat de doppen eigenlijk net te ver uit je oor getrokken worden. Bovendien is het door de constructie zo dat het wat gefriemel is om de doppen in te doen. Als ze eenmaal zitten, zitten ze ook zeer stevig en kun je sporten wat je wilt. Vreemd genoeg zijn de oordoppen echter niet waterdicht, wat voor een setje als dit een flinke tekortkoming is. Daar staat tegenover dat de batterijduur van de Powerbeats³ ongekend is. (lees verder onder de foto)

Samsung Gear IconX (€ 229)

Samsung heeft de Gear IconX van veel nuttige eigenschappen voorzien. Zo is er de accu die in de houder is verwerkt, zodat je de oordoppen onderweg kunt opladen. Daarbij is de pasvorm goed door het bescheiden formaat en de wingtips die in je oor vallen. Je kunt er dus redelijk goed mee sporten. De dopjes vallen bovendien niet op tijdens het dragen als je voor de zwarte of grijze uitvoering kiest. Ook het aanraakgevoelige vlak is een mooie voorziening, al werkt dat niet vlekkeloos. Slim is bovendien de sensor die de muziek stopt als je de dopjes uit je oren haalt. Helemaal handig is de 3,4 GB opslag in de oordoppen, zodat je muziek kunt beluisteren zonder telefoon in de buurt. De opslagruimte is voldoende voor een paar uur muziek. (lees verder onder de foto)

