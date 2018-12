Dit zijn de 4 tech-trends voor 2019 Ronald Meeus

27 december 2018

08u00 0 Multimedia Terwijl de technologie van vandaag in de winkelrekken ligt, is de Research & Development-afdeling van de fabrikanten al naarstig bezig aan die van morgen. Over deze innovaties zal je in 2019 nog veel horen.

1. Vriendjes met artificiële intelligentie (AI)

Praten tegen technologie: het blijft vreemd, maar we doen het allemaal steeds meer. 600 miljoen mensen gebruiken wereldwijd minstens één keer per week een stemassistent. Apple-gebruikers hebben Siri, wie een Androidtoestel heeft kan rekenen op de Google Assistant en bij Samsung is het Bixby. Ook bij slimme speakers als Google Home en Amazon Echo zit er met 60 miljoen gebruikers schot in de zaak. De artificieel intelligente ‘cloud’-dienst die achter de apparaten schuilt, wordt eindelijk ook wat slimmer, en de nieuwe NPU-chip (neural processing unit) moet de AI-toepassingen nog verbeteren. Apple en Huawei hebben al dergelijke chips in hun nieuwste smartphones zitten.

2. Smartphones met flexibele schermen

Buigbare schermen: ze zijn een beetje de heilige graal voor technologiefabrikanten. Samsung is er momenteel al het dichtste bij; het stelde onlangs de opvouwbare smartphone voor. Nieuw is de technologie trouwens niet: de eerste prototypes van flexibele oled-schermen (van Philips en LG Electronics) zagen we elf jaar geleden al opduiken. En de technologie is ook al op de markt. Ze werd al ingezet in de gebogen smartphones van een paar jaar terug en Apple en Huawei gebruiken de flexibiliteit van het oled-scherm om het scherm van hun iPhone XS en Huawei Mate 20 Pro intern wat ‘bij te buigen’, zodat de randen kleiner kunnen. Vergelijk hier de prijzen van de beste smartphones.

3. ‘Netflix’ voor videogames

Volgens trendwatchers ligt de dvd-technologie binnenkort bij het grofvuil door de komst van streamingdiensten. Ze zien hetzelfde gebeuren in de gamesindustrie: Sony Playstation heeft al stilletjes een streamingdienst gelanceerd en Microsoft Xbox en Electronic Arts zijn er volop mee bezig. De essentie van ‘game streaming’ is dat games gerenderd worden op een server, waarna hun beeld via je internetverbinding wordt afgebeeld op je tv-scherm. Je controller-impulsen gaan dan meteen ook in de tegenovergestelde richting en die cyclus wordt binnen enkele snedige nanoseconden constant herhaald. Gevolg: geen console meer nodig. Zelfs Yves Guillemot, CEO van Ubisoft, zegt letterlijk: “Er komt volgens mij nog één consolegeneratie en daarna zullen we allemaal streamend gamen.” Bekijk hier de best beoordeelde games aan de scherpste prijzen.

4. Iedereen een smart home

Overal ter wereld worden steden smart cities. Openbaar vervoer, watervoorziening, huisvuilophaling: alles komt op een gedigitaliseerd systeem te zitten, met dank aan sensortechnologie en supersnel internet. In theorie zou dat het leven van zowel bewoners als bezoekers van een stad gemakkelijker moeten maken. Op kleinere schaal ontstaan er binnen datzelfde principe nu ook smart buildings, waarin mensen in smart homes leven. Volgens marktonderzoeksbureau IDC werden er vorig jaar wereldwijd 433,1 miljoen smart home-toestellen verkocht, een groei met 27,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Mensen beginnen de handigheid van slimme lampen en slimme thermostaten in te zien en kunnen ze via AI-platformen als Google Home en Amazon Echo gemakkelijker bedienen en met elkaar verbinden. Bekijk hier alle smart home-producten.

