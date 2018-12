Dit waren de technologietoppers en -flops van 2018

11 december 2018

Ieder jaar komen er enkele topproducten op de markt, maar belanden er ook in de afslagrekken omdat ze de hype niet waarmaakten. Hier zijn vijf topproducten van 2018, en drie enorme miskleunen.

De hits

Topper 1: Microsoft Surface Go (€ 574)

De Surface Go is voorzien van een goed gekalibreerd scherm met een hoge helderheid, heeft gezichtsherkenning en dezelfde bouwkwaliteit als veel duurdere Microsoft-hardware. Vooral het instapmodel van 450 euro is daardoor een zeer aantrekkelijke koop, al moet je het dan wel stellen met eMMC-opslag (afkorting van Embedded MultiMedia Card, een nieuw soort goedkoop opslagapparaat, nvdr), in plaats van een SSD, zoals in de duurdere uitvoering van 600 euro. De Type Cover wordt ook niet standaard bijgeleverd en moet je er bijkopen om de Go ook als laptop te kunnen gebruiken. De hardware is vooral geschikt voor mediaconsumptie, maar met een beetje geduld kun je ook zwaardere software draaien. De accuduur is met zeven uur tijdens browsen in orde, maar niet opvallend lang. Bekijk hier de Microsoft Surface Go.

Topper 2: Sony AF9-televisie (€ 2.599)

Sony’s AF9 biedt alles wat een high-end oled-tv moet zijn - en dat mag ook voor zo'n prijs. Een strak design, een nauwkeurige kleurweergave en een uniek audiosysteem, waarbij het geluid daadwerkelijk ‘uit’ het scherm komt. Bovendien kan de AF9 gebruikt worden als centerspeaker in een surround-sound-opstelling. De tv draait op Android TV van Google, de interface werkt vlot en soepel. Het grootste nadeel blijft natuurlijk: die torenhoge prijs. Bekijk hier de Sony AF9.

Topper 3: HP Omen 15 (€ 1.199)

HP’s Omen 15-gamelaptop is een van de eerste in deze prijsklasse met een 144Hz-scherm. Dat IPS-paneel heeft een snelle responstijd en een uitstekende kleurweergave. Voor de techneuten onder jullie: de GTX 1060-graphics processing unit (GPU) is niet snel genoeg om moderne games in de hoogste instellingen met meer dan 60 frames per seconde te draaien, maar als je genoegen neemt met lagere instellingen of oudere games speelt, heeft het snelle scherm zeker meerwaarde. Een pluspunt is de stille koeling, al staat daar tegenover dat de behuizing erg heet wordt. Bekijk hier de HP Omen 15.

Topper 4: Xiaomi PocoPhone F1 (€ 344)

De Pocophone F1 is met grote afstand de beste telefoon in de prijsklasse rond 350 euro. Niet alleen is het Xiaomi gelukt om een high-end-processor met veel geheugen en voldoende snelle opslag in de telefoon te krijgen, maar het scherm is ook prima voor een lcd, de accuduur is uitstekend en de telefoon is verdomd snel. De kunststof behuizing breekt niet als de telefoon valt, al kun je die natuurlijk wel gemakkelijk krassen met bijvoorbeeld je sleutels. Pluspuntje voor de muziekliefhebbers: de telefoon heeft nog een 3,5mm-jack, in tegenstelling tot veel duurdere telefoons. Bekijk hier de Xiaomi PocoPhone F1.

Topper 5: Huawei Mate 20 Pro (€ 961)

De Mate 20 Pro is een duurdere smartphone met uitstekende specificaties. Hoogtepunten zijn de accuduur in stand-by en de veelzijdige camera met groothoeklens, telelens en grote primaire camera. De 3D-gezichtsscanner en de vingerafdrukscanner achter het scherm werken goed, maar vinden we toch niet zo handig als de traditionele ‘gewone’ vingerafdrukscanner. De Huawei Mate 20 Pro draait op de nieuwste Android-versie en Huawei belooft drie jaar updates. Laden gaat razendsnel. Het scherm kan mooi helder, is altijd afleesbaar en ziet er goed uit. Nadelen zijn er ook: de USB-poort doet dienst als speakergrille, dus audio afspelen tijdens het laden is niet aan te raden. Een 3,5mm-jack ontbreekt. Bekijk hier de Huawei Mate 20 Pro.

De missers

Flop 1: HTC U12+ (€ 644)

De HTC U12+ is misschien wel een vernieuwende telefoon, maar eigenlijk helemaal geen goede koop. Hun eerste vergissing: ze vervingen de knoppen door druksensoren en dat bevalt niet. Erger: soms werkt het gewoon niet. Een ander probleem is het scherm. Dat kan echt niet fel genoeg om afleesbaar te zijn in direct zonlicht. En ook de accuduur is gewoon ondermaats. Daarnaast heeft de U12+ nogal wat ongemakken gemeen met andere high-end telefoons. Zo is de glazen behuizing kwetsbaar zonder hoesje. Dat leveren ze gelukkig wél mee. Een 3,5mm-adapter om headsets aan te sluiten ontbreekt: vreemde zet. De software bevat meegeleverde apps, compleet met advertenties op het lockscreen en in de notificaties: behoorlijk ongepast. Er zijn ook wel een paar pluspuntjes, zoals de prima camera’s en uitstekende luidsprekers, maar dat volstaat niet om deze duurdere high-end telefoon een voldoende te geven. Bekijk de HTC U12+.

Flop 2: Apple MacBook Air (€ 1.247)

De MacBook Air heeft een metamorfose ondergaan en heeft nu een goed Retina-scherm gekregen, terwijl de accuduur met 10,5 uur tijdens browsen nog altijd goed is. Helaas heeft het toetsenbord nu net zo weinig travel (mate waarin ingedrukt kan worden, nvdr) als dat van andere MacBooks. Die processor is ook amper sneller dan die van de Air van 2015. Het instapmodel kost wel érg veel geld, ook al gezien de niet bijzondere hardware, waaronder de SSD van 128GB. Upgraden is duur, en zelf onderdelen vervangen kan niet. Gevolg: met de nodige upgrades wordt het prijsverschil met een MacBook Pro amper nog 150 euro, terwijl de Pro natuurlijk sowieso veel sneller is, een beter scherm heeft en een gelijkwaardige accuduur. Kortom: je moet al een beetje onverstandig zijn om niet gewoon die MacBook Air te laten voor wat ie is, en de 150 euro extra te sparen/leggen voor wat een véél betere koop is, namelijk de MacBook Pro. Bekijk de Apple MacBook Air.

Flop 3: Razer Phone (€ 799)

Razer Phone: een Android-smartphone met uitgesproken plus- en minpunten. Pluspunt: dat scherm met variabele refresh-ratio is een stap vooruit ten opzichte van alle andere smartphones én een vernieuwing die we snel in alle smartphones hopen aan te treffen. De luidsprekers van de telefoon zijn onovertroffen. Ook het idee om software te integreren waarmee je prestaties van games kan finetunen is een goede vondst en de accuduur is bovengemiddeld. Helaas dan, de nadelen: dat geweldige scherm kan gewoon niet fel genoeg, de trilmotor laat meteen de hele behuizing trillen en de camera is voor deze prijsklasse ronduit abominabel. En dan zijn er nog een hoop kleine puntjes waarop deze telefoon echt tekortschiet en waardoor hij eigenlijk enkel nog interessant is voor gamers. Lossen ze die mankementen op, dan wordt dit wel een merk om in de gaten te houden, want de goede ideeën zijn er al.

