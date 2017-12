Dit waren de technologietoppers en -flops van 2017

Welke producten vlogen terecht de winkels uit, en welke niet? Echt baanbrekende technologie is er het afgelopen jaar niet verschenen, maar een aantal techproducten die wèl in het winkelrek landden maakten de nog te vage beloftes van eerdere versies eindelijk waar. Andere werden dan weer met veel bombarie aangekondigd, maar gingen bij gebruik de mist in. Hier zijn zo drie topproducten, maar ook evenveel enorme miskleunen.

Topper: Xbox One X (€ 499)

De Xbox One X is een indrukwekkende videogameconsole met zijn 4K-resolutie en zijn ruime werkgeheugen, dat ervoor zorgt dat games die erop worden gespeeld pijlsnel worden ingeladen. Als het om hardware en prestaties gaat, is Microsoft duidelijk de winnaar van de tweede ronde in de consoleoorlog van deze generatie. Maar voor al dat moois betaal je wel een flinke prijs. Bekijk hier de Xbox One X

Microsoft De Xbox One X.

Topper: DJI Phantom 4 Pro (€ 1.499)

De Phantom 4 Pro-drone maakt een flinke sprong ten opzichte van zijn voorgangers. Los van de objectontwijkende sensoren rondom, de controller met optioneel scherm en handige tweaks, wordt het verschil vooral bepaald door de grote beeldsensor. Dat betekent meer dynamisch bereik, meer detail en een hogere lichtgevoeligheid. Maar ook de mogelijkheid om met 60fps in 4k te filmen is uniek.

Topper: Google Pixel 2 (€ 836)

De beste smartphone van het jaar is de Google Pixel 2. Hij biedt een ontzettend fijne, soepele en simpele Android-ervaring, waarbij je updates van het mobiele besturingssysteem als eerste binnenkrijgt. Een tweede hoogstandje is de camera, die zich kan meten met de absolute top in smartphoneland. De camerafuncties zijn wel wat beperkt vergeleken met veel concurrenten, waarbij het ontbreken van een dubbele camera het voornaamste minpunt is. De telefoon voelt licht aan, terwijl hij van metaal is, en ligt lekker in de hand.

Google De Pixel 2.

Flop: Huawei Watch 2 (€ 319)

Op zich is de Huawei Watch 2 een van de compleetste smartwatches die je kunt kopen. Hij heeft allerlei sensoren aan boord voor het bijhouden van vooral work-outs buiten, waaronder gps, een hartslagsensor, een gyroscoop en een barometer. Dat zit allemaal samen met een accu met hoge capaciteit in een niet bizar grote behuizing. Daar staat tegenover dat de accuduur niet geweldig is en het scherm bij veel zonlicht buiten niet ideaal is om af te lezen.

Huawei De Huawei Watch 2.

Flop: Nokia 3310 (€ 53)

Deze comeback van de populairste mobiele telefoon aller tijden, met een kleurenscherm en veel meer multimedia-opties dan zijn nogal grijze voorganger die twaalf jaar geleden uit de handel verdween, was eventjes een hype in het begin van het jaar. Maar die gekte ging ook snel weer liggen toen hij uiteindelijk op de markt kwam. De lang meelopende batterij is natuurlijk wel een opsteker, maar de 'extra's' die hij biedt schieten zwaar tekort. Zoals de browser die alleen maar op Edge werkt, en de fletse 2-megapixelcamera. Wat overblijft is een toestel waarmee je vooral kunt bellen en sms'en, en die hebben andere merken voor minder dan de helft van de prijs. Bekijk hier de Nokia 3310.

HMD Global De teruggekeerde Nokia 3310.

Flop: Star Wars: Battlefront II (€ 48)

Star Wars Battlefront II is een game die - terecht - lang onthouden zal worden door de ophef die is ontstaan rond zijn pay2win-concept: spelers die extra geld ophoesten voor items binnen de game hebben een competitief voordeel. Daar staat tegenover dat de singleplayercampagne zeer de moeite waard is, ondanks zijn bescheiden lengte. Ook biedt de multiplayer quasi geen meerwaarde op de vorige game.

