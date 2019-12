Dit waren de smartphonetoppers en -flops van 2019 Ronald Meeus

26 december 2019

11u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Afgelopen jaar hebben de technologie-experts van Tweakers.be tientallen nieuwe smartphones aan grondige tests onderworpen, onder meer op niveau van batterijduur, schermprestaties en rekenkracht. Daaruit filterden we de 3 toppers (score 8,5 op 10 of meer) en de 3 ‘flops’ (score van 7 op 10 of lager).

Top: Xiaomi Mi 9T Pro (€ 369)

De Xiaomi Mi 9T Pro is qua prijs-kwaliteitsverhouding een echte topper; je zal je best moeten doen om voor dit geld een beter toestel te vinden. Hij heeft een prima scherm zonder inkeping, snelle hard- en software, een veelzijdige cameraset-up en een prima accuduur. Wel is hij aan de zware kant, vooral aan de bovenkant. Andere nadelen: je moet het stellen zonder waterdichtheid, draadloos laden en uitbreidbare opslag. De pop-up-camera ziet er cool uit, maar hoe duurzaam die is na jarenlang gebruik, moet nog blijken. Voor veel mensen zullen de voordelen wel zwaarder wegen dan de nadelen. Het valt toch vooral op hoeveel meer ‘waar’ de Mi 9T Pro voor zijn geld biedt dan zijn concurrenten. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9T Pro.

Top: Samsung Galaxy Note 10+ (€937)

De Samsung Galaxy Note 10+ verenigt op dit moment al het beste wat Samsung te bieden heeft. Dat merk je aan de technische specs (standaard 12GB werkgeheugen en 256GB opslag), maar ook aan het zeer grote en mooie scherm en aan interessante extra’s, zoals die time-of-flightcamera. De accuduur is bovendien top, het laden gaat snel en betere luidsprekers vind je nergens anders. Minpunten? De plaatsing van het ‘cameragat’ vooraan in het midden, en het weglaten van de 3,5mm-poort blijft volgens ons een vergissing. Bekijk hier de Samsung Galaxy Note 10+.

Top: iPhone 11 (€ 774)

De iPhone 11 is de goedkoopste iPhone van 2019 en het is een prima opvolger van de iPhone XR. De accuduur is er iets op vooruitgegaan, maar vooral de camera is een verbetering. Hij heeft een handige ultragroothoekcamera en de foto’s die je ‘s nachts maakt zien er een stuk beter uit. Het is ook fijn dat deze goedkopere iPhone dezelfde snelle hardware heeft als de duurdere iPhones. Het lcd-scherm is wel minder mooi dan de oledschermen van de duurdere varianten. Toch is dit waarschijnlijk voor de meeste mensen de beste iPhone die ze kunnen kiezen, gezien de prijs. Bekijk hier de Apple iPhone 11.

Tegenvaller: Google Pixel 4 (€ 829)

De Google Pixel 4 is een bijzonder fijne smartphone om te gebruiken, met zijn schone en vlotte Android-ervaring, een goed updatebeleid en prettige gezichtsontgrendeling. De radartechnologie zorgt dat ontgrendelen ook sneller verloopt. Maar er zijn ook kosten aan. Zo ziet dit toestel echt af door de zeer matige accuduur, waardoor je het bij iets intensiever gebruik tussendoor moet opladen. De camera is wel geweldig, zoals we van de Pixel-lijn gewend zijn, maar het is wel geen ultragroothoekcamera. En die hebben de concurrenten allemaal wél. Ook de opslagcapaciteit is niet om over naar huis te schrijven. Fijne telefoon op zich, maar de mankementen maken hem niet de ideale keuze voor iedereen. Bekijk hier de Google Pixel 4.

Tegenvaller: Honor 20 Pro (€ 399)

De Honor 20 Pro is een smartphone waar op zich weinig op aan te merken is, behalve dan misschien dat hij nergens speciaal in uitblinkt. Op de punten waarop hij zich zou moeten onderscheiden, namelijk de camera met lichtsterke lens en de aparte macrocamera, doen enkele Huawei-smartphones in dezelfde prijscategorie het beter. De specificaties zijn wel dik in orde en er zit zelfs een infraroodpoort aan de bovenkant. Het gebrek aan een 3,5mm-audiojack vinden we ook hier een groot minpunt, maar over het algemeen scoort deze telefoon op een hoop punten een voldoende. Het grootste nadeel is dan ook dat Honor nog vrij veel geld vraagt voor deze middenmoter in een ontzettend competitieve smartphonemarkt. Bekijk hier de Honor 20 Pro.

Tegenvaller: Motorola Moto G7 Power (€ 149)

Als je een telefoon zoekt die verscheidene dagen meegaat, afhankelijk van je gebruik, dan zit je met de Moto G7 Power gebeiteld. Voor zijn prijs heeft hij verder een prima scherm, veel geheugen en is het mooi dat hij een usb-c-aansluiting heeft. De camera levert vaak prima plaatjes af, maar gaat soms ook de mist in. De matig klinkende monoluidspreker, het ontbreken van 5GHz-wifi-ondersteuning, en de niet al te sterke en vingerveeggevoelige behuizing hebben tot gevolg dat dit geen echte topper is, maar dat de G7 eerder geschikt is voor specifieke gebruikers. Bekijk hier de Motorola Moto G7 Power.

