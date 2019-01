Dit verwachten we dit jaar van de grootste elektronicabeurs ter wereld Christian Born

07 januari 2019

00u01

De grootste elektronica- en techbeurs van de wereld - de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas - gaat deze week van start. Wat worden de trends dit jaar en wat gaan we zien?

Traditiegetrouw tonen 's werelds grote elektronicaproducenten de belangrijkste en allernieuwste snufjes op deze beurs, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 januari. Denk aan giga-televisies met megaresoluties of, sinds een jaar of twee, de auto. Vooral in 2018 waren het vooral 4K-televisies en auto's die de hoofdrol speelden. Maar daarnaast ook veel gadgets van kleinere bedrijfjes en start-ups. Dan zit je vooral bij de robots, de smarthome-artikelen en andere coole gadgets. Vaak komt er niks daadwerkelijk op de markt, maar de eerste schermutselingen met deze technologie geven wel aan wat in trek is bij fabrikanten én consumenten. Grote kans dus dat het vroeger of later in deze - of een andere - vorm op de markt komt.

Maar wat wordt het dit jaar? Dat kunnen we nog niet feitelijk zeggen, maar op basis van de laatste ontwikkelingen in de techwereld valt er wel wat te voorspellen. We nemen een kijkje in de glazen bol.

Auto

CES 2018 konden we met gemak het jaar van de auto noemen. De hoogste baas van Ford, Jim Hackett, zei toen dat de slimme auto een belangrijke rol speelt in de toekomst. Volgens hem zijn in veel grote steden de grenzen van de acceptatie bereikt. “In de afgelopen decennia werden steden om de auto heen gebouwd. Auto’s veroorzaakten steeds meer opstoppingen, lucht­vervuiling en lawaai.” Hackett riep daarom in Las Vegas de volledige auto-industrie op om die ontwikkeling te stoppen. “Laten we met elkaar de wegen en straten heroveren.”

Volgens Hackett hoefde het allemaal niet lang te gaan duren: “Met de kracht van kunstmatige intelligentie en de ontwikkeling van zelfrijdende en met internet verbonden auto’s, beschikken we over de technologie om het verkeer op aarde compleet nieuw op te bouwen en vorm te geven.” Ook Mercedes met een nieuw dashboard, een Hyundai op waterstof en rijdende winkels van Toyota werden gepresenteerd.

Dit jaar gaat het vooral om zelfrijdende elektrische auto's, denkt Frank Everaardt van de gespecialiseerde website Hardware.Info. Niet alleen Tesla is bezig met een volledig zelfrijdende auto. Ook Apple, Google, Uber en tal van andere bedrijven zijn bezig met de software. Niet alleen de techgiganten, maar ook automakers zelf zijn bezig. Volkswagen Group, Toyota BMW en Fiat zijn bezig met de ontwikkeling van de techniek.

Nog belangrijker en actueler zijn de elektrische auto's. Volgens Everaardt gaat het dan vooral om het bereik van de met elektriciteit gedreven voertuigen. “Alle merken gaan komen met een elektrische wagen met meer bereik.‘’ Op een volle accu kunnen voertuigen met een elektrische motor nu gemiddeld 117 kilometer rijden. Dat moet veel meer worden. “Ik denk dat we dat vooral gaan zien van de automotive-bedrijven."

5G

Ook 5G gaat veel gezien worden, denkt Everaardt. De technologie, die ons bestaande 4G-netwerk moet vervangen, zorgt ervoor dat we supersnel internet krijgen, waar we ook zijn. De opvolger van 4G kwam wel in de problemen de afgelopen weken. Huawei, die veel van de apparatuur levert voor de technologie aan verschillende netwerkbedrijven ter wereld, kwam in opspraak vanwege spionageactiviteiten. Hierdoor hebben onder andere de VS een ban gelegd op de apparatuur.

Op CES wordt de apparatuur verder besproken en uitgelicht, maar vooral wat het kán. Ook telefoonmakers zullen technieken introduceren die veel gebruik moeten maken van het netwerk. Het lijkt er echter op dat Apple dat nog voorlopig overslaat. Zij gaan pas in 2020 aan de slag met de technologie.

TV's en gadgets

Dan televisies. Televisies zijn altijd populair, we hebben er tenslotte bijna allemaal één. Er geldt eigenlijk maar één regel voor televisies op CES: bigger, better, faster. Vorig jaar presenteerde LG bijvoorbeeld een 8K-beeldscherm. Echt veel hebben we er nog niet aan. Veel content is nog niet eens beschikbaar op 4K, laat staan 8K. De Zuid-Koreaanse fabrikant presenteerde echter ook iets wat ons hart wel sneller deed kloppen, namelijk een oprolbare televisie. Het beeldscherm van 1,65 meter rolt zichzelf na het afsluiten gewoon op. Zo wordt er meer ruimte gecreëerd in de woonkamer.

Dit jaar worden het nog scherpere modellen en televisies die niet meer te zien zijn in de woonkamer. LG heeft al een prototype. Een doorzichtige televisie waar je doorheen kan kijken, ook als de tv aan staat. Volgens het bedrijf levert dat vooral voordelen op in de reclamewereld. Er kan bijvoorbeeld een reclame getoond worden, waarbij het échte product erachter gewoon te zien is, in een etalage of in een box. Ook zal Samsung zeer waarschijnlijk haar eigen OLED-scherm presenteren. Hadden ze die niet al? Nee, dat zijn QLED-schermen, een slim marketingtrucje van de Zuid-Koreanen.

Qua gadgets is het altijd gissen. Heel veel van dit soort producten - van wearables tot gezondheidsmonitoren - komen niet of nauwelijks op de Nederlandse markt. Het gaat vooral om ideeën die kunnen tonen wat er in de toekomst wellicht mogelijk is.