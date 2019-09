Dit verandert er vannacht op jouw iPhone AW

19 september 2019

15u15

Bron: AD.nl 3 Multimedia Apple lanceert vanavond de volgende versie van haar mobiele besturingssysteem: iOS 13. Volgens Apple zou de update enkele innovaties met zich meebrengen. Het gaat onder meer om een ‘donkere modus’, meer privacy, betere batterijfunctie en vernieuwde apps.

Belangrijk: Apple belooft dat de nieuwe versie van iOS sneller zal zijn dan de vorige. Face ID, het gezichtsherkenningssysteem om je iPhone te ontgrendelen, zou tot 30 procent sneller werken. Apps zouden dan weer twee keer zo snel kunnen openen, zo meldt de techreus zelf.



En jawel, de langverwachte ‘dark mode’ of ‘donkere modus' maakt zijn opwachting. Gebruikers kunnen in iOS 13 aangeven dat ze liever een donkere achtergrond hebben. Die achtergrond wordt dan gebruikt in de menu’s en de systeemapps.

Zo’n donkere achtergrond kan aangenamer zijn voor de ogen, maar is ook een deugd voor je batterij. In theorie vooral op de iPhone X en XS: omdat op die toestellen gebruik wordt gemaakt van oled-technologie, staan de zwarte pixels ook echt uit. Dat bespaart meer batterij dan bijvoorbeeld lcd-schermen, waar de pixels kunstmatig zwart worden gemaakt.

Daarnaast voegt Apple ook een slimmere batterijfunctie toe. Zo wordt gekeken naar jouw dagelijkse ritme om de telefoon ‘s nachts niet volledig op te laden (dit kan schadelijk zijn voor de accu). De laatste paar procenten worden dan voor het ontwaken opgeladen.

Ook de irritante volumeschakelaar - die doorgaans in het midden van je scherm verschijnt - krijgt een subtiele upgrade. De slider is nu aan de linkerkant van het scherm te zien.

Privacy

In iOS 13 zouden de gegevens van gebruikers nog beter beschermd worden. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je locatiegegevens slechts één keer met een app te delen. De volgende keer dat de app je locatie nodig heeft, moet het je weer om toestemming vragen. Dat moet voorkomen dat de app je locatie voortdurend volgt.

Daarnaast introduceert Apple een eigen inlogdienst, vergelijkbaar met de inlogknoppen van Facebook of Google, om je met één tik aan te melden via je Apple-account. In de toekomst zou het ook mogelijk worden om je eigen e-mailadres te verbergen voor appontwikkelaars. Indien de app je e-mails probeert te sturen, worden die eerst naar een anoniem e-mailadres gestuurd, waarna Apple de e-mails automatisch doorstuurt naar je echte adres.

Vernieuwde apps

Enkele standaardapps op iOS krijgen een make-over. Zo krijgt de Notities-app een nieuwe modus om je nota’s te bekijken en wordt het mogelijk om video’s te bewerken in de Foto’s-app. De Herinneringen-app wordt opgefrist met een nieuw ontwerp en nieuwe filteropties om je herinneringen te sorteren.

Daarnaast wordt een nieuw toetsenbord geïntroduceerd waarmee je kunt typen door te swipen (te vegen). Dat bestond al langer op populaire toetsenborden zoals SwiftKey of Gboard.

Ook Apple Kaarten, of Apple Maps, werd onder handen genomen. Volgens Apple werd de app compleet heropgebouwd. Het wordt ook mogelijk om ‘in’ kaarten te stappen, zoals Google Streetview dat al veel eerder deed. De nieuwe, meer gedetailleerde kaarten worden vanaf volgend jaar buiten de VS beschikbaar.

iOS 13 is vanaf vannacht gratis te downloaden op elk iPhone-model vanaf de iPhone 6.