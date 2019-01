Dit moet je weten over de beeldkwaliteit van een nieuwe laptop

29 januari 2019

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Laptops komen in minstens vijftien verschillende schermresoluties, maar slechts een handvol daarvan zijn de moeite om bij te blijven stilstaan. We maken je even wegwijs in het oerwoud van de zogenaamde schermstandaarden.

1. De standaard: 1920 x 1080 (Full HD)

Echte hoge definitie is al een tijdje de standaard op de schermen van laptops en kan je dus eigenlijk als het absolute minimum beschouwen. Koop je een nieuwe laptop, dat moet dat met andere woorden minstens 1920 op 1080 pixels zijn. Deze resolutie wordt ook soms 1080p genoemd of Full HD (HD staat voor High Definition). Opgelet: sommige fabrikanten gebruiken de term ‘HD’ om hun scherm te duiden, maar enkel de resolutie 1920 x 1080 mag onder de noemer ‘Full HD’. Dit is zeker belangrijk om in de gaten te houden wanneer je op zoek bent naar een budgetlaptop. Bekijk hier de laptops met full HD.

2. De top: 3840 x 2160 (4k)

Net als bij televisies zien we nu ook de beruchte 4k-resolutie (ook Ultra High Definition genoemd) opduiken bij laptopschermen. Wie al een 4k-tv in huis heeft, zal beamen dat die beeldkwaliteit toch een indrukwekkend verschil is met de vorige generatie toestellen. Ook gamers en fotografen zweren tegenwoordig bij 4k-schermen. Je kan ervan uitgaan dat dit in de nabije toekomst de nieuwe standaard wordt. Bekijk hier laptops met 4k-resolutie.

3. Halfweg: 2560 x 1440 (Quad HD)

Er bestaat ook een minderheid van laptops met een schermresolutie die ergens halfweg Full HD en Ultra HD (4k) hangt, onder de noemer Quad HD. Quad HD-schermen hebben 2560 op 1440 pixels. Ze geven dus zeker een betere scherpte bij het bekijken van foto’s of het spelen van videogames. Bekijk hier laptops met Quad HD.

4. Tussenvormen

Opgelet: het is niet omdat een laptop geen Full HD-, Ultra HD- of Quad HD-label heeft, dat het scherm per definitie inferieur is. Enkele fabrikanten hanteren andere beeldverhoudingen en bieden toch scherp beeld. Enkele klinkende voorbeelden zijn MacBooks en de Lenovo Carbon X1. Het belangrijkste advies is om pixels van je scherm te tellen: alles wat minder is dan 1920 pixels in de breedte en 1080 pixels in de hoogte, is in deze tijden gedateerd. Bekijk hier laptops met andere beeldverhoudingen.

5. Onder het minimum

En uiteindelijk bestaan er wel degelijk een hele hoop laptops die onder de HD-standaard zitten, met een zogenoemd XGA- of WXGA-scherm. Eigenlijk is het zelden een goed idee om er nog zo eentje te kopen: er zijn genoeg toestellen op de markt die wél de HD-standaard halen en toch budgetvriendelijk zijn, en op zo’n XGA- of WXGA-scherm is video’s kijken of een game spelen al behoorlijk moeilijk.

