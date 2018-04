Dit is Fribo: de robot die jongvolwassenen 'socialer' moet maken kg

05 april 2018

23u35

Bron: The Verge, IEEE Spectrum 0 Multimedia Koreaanse wetenschappers ontwikkelden een robot die jongvolwassenen aanmoedigt om te communiceren met anderen. Fribo registreert heel je doen en laten, en deelt dat met je vrienden. Zo heb je altijd een reden om te praten, ook al woon je alleen, klinkt het.

Eenzame jongvolwassenen die alleen wonen, hebben vaak weinig opties om hun gevoelens van isolatie te verlichten: een kat is geen ideale gesprekspartner, en Facebook is geen alternatief voor menselijke interactie. Koreaanse wetenschappers op de proppen met een mogelijke oplossing: Fribo, de robot.

"Oho! Is er iemand thuisgekomen?"

Fribo moedigt je aan tot interactie door je activiteiten te delen met anderen. Zet de kleine robot op de kast, en het registreert al de alledaagse geluiden die in je huis voorkomen: wanneer je de deur opent, een lichtschakelaar aanklikt of met kookpotten rommelt. Die informatie stuurt het naar een Fribo die bij je vrienden staat. Bijvoorbeeld kan het horen wanneer de voordeur opengaat, en stuurt het je vrienden de boodschap: “Oho! Je vriend opende net de deur. Is er iemand net thuisgekomen?” Iedereen die het bericht hoort, kan meteen een gesprek beginnen in de chatapp.

Daarnaast kan je communiceren via de Fribo zelf. Klap twee keer in je handen, en de Fribo geeft een boodschap door aan je vriend: “Wat ben je aan het doen? Ann is benieuwd!” Als je drie keer klapt, dan geef je een mondelinge ‘like’ en zegt de Fribo iets als: “Jan vindt het leuk.”

Trigger

Op eerste zicht doet de robot denken aan een geautomatiseerde versie van een sociaal medium, zoals Twitter of Facebook, maar Fribo is anders, zo menen de wetenschappers. Ten eerste moet de gebruikers niet het initatief nemen om een bericht te posten, en worden de berichten gedeeld binnen een heel kleine groep van vrienden.

De robot moet op die manier fungeren als ‘trigger’ voor interacties: het geeft je een reden om te communiceren, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Voor mensen die alleen wonen wordt er een “virtuele leefruimte” gecreëerd die ze kunnen delen met anderen, klinkt het.

"Voelt alsof we in hetzelfde huis wonen"

Proefpersonen die de robot enkele maanden in huis hadden, waren positief. “Ik kan me inbeelden wat mijn vriend aan het doen is en het voelt alsof we in hetzelfde huis wonen, maar in een andere kamer”, aldus één van de reacties. Een andere liet weten: “Ik neem normaal geen contact op met mensen. Maar nu is het luisteren naar activiteiten deel geworden van ons gesprek. Ik heb meer conversaties nu ik mijn vrienden meteen kan contacteren wanneer ik daar zin in heb.”

Voorlopig bestaat Fribo enkel in de vorm van een paar prototypes. De ontwikkelaars plannen een proefproject van langere duur, en willen het onderzoek naar andere landen uitbreiden om te zien of het concept ook internationaal kan aanslaan.