Dit is de meest virale video van 2017 maar je hebt 'm wellicht nog niet gezien

De meestbekeken video op YouTube van het voorbije jaar is ' Despacito ', maar die kaleidoscoop van geagiteerde borsten en billen, tattoos en schattige kinderkopjes bracht niet de grootste deining teweeg. Als je naast kijkbeurten ook het aantal keren dat een video werd gedeeld, geliket of becommentarieerd in rekening neemt, is de winnaar - we gaan het meteen verklappen - een zanger die is verkleed als oester.

Jawel, volgens het algoritme van YouTube is de meest virale clip deze van 'The Mask Singer', een Thaise talentenjacht zoals 'The Voice'. In Thailand moeten de juryleden hun stoel niet draaien, maar verbergen de kandidaten hun identiteit en hun looks achter de meest vindingrijke verkleedkostuums. De video van een deelnemer die zich als een oester verkleedde is de meest virale YouTube-video. Dit zonder muziekvideo's mee te tellen, die sowieso de meestbekeken zijn op YouTube.

De toptien van de trendinglijst van YouTube vertegenwoordigt samen meer dan 633 miljoen kijkbeurten, de oestervideo haalde in zijn dooie eentje meer dan 196 miljoen kijkbeurten. We wensen u te waarschuwen: die zingende oester is wel een aanstekelijke garnaal.

The Mask Singer