Dit is Daisy, de robot van Apple die 200 iPhones per uur kan kapotmaken



avh

20 april 2018

11u02

Bron: Apple Newsroom; Business Insider 0 Multimedia Apple heeft een nieuwe robot onthult die tot 200 iPhones per uur kan ontmantelen om er zo waardevolle materialen weer uit te halen. Ondertussen meldt Greenpeace dat Apple zich beter zou toeleggen op het produceren van duurzamere producten dan het ontwerpen van ontmantelingsrobots.

iPhones zitten boordevol waardevolle materialen, zoals bijvoorbeeld goud. En de nieuwe robot van Apple, Daisy, is speciaal gebouwd om die materialen terug te winnen uit kapotte iPhones. Daisy is de opvolgster van Liam, een andere recycleerrobot die Apple in 2016 ontwierp om iPhones te ontmantelen.

Daisy kan tot 200 iPhones per uur uit elkaar halen, zo meldt Apple vandaag. De robot kan negen verschillende iPhone-types kapotmaken, een flinke verbetering ten opzichte van Liam, die enkel de iPhone 6 kon recycleren.

Multimedia Check zelf hoeveel jouw oude iPhone waard is

Daisy kadert in een heuse milieustrategie van Apple. Het bedrijf kondigde eerder dit jaar al aan dat het voor 100 procent hernieuwbare energie gaat. Bovendien doneert Apple nog voor de rest van april al het geld dat ze verdienen met recycleren aan Conservation International, een non-profitorganisatie die zich richt op natuurbehoud. Apple heeft ook een nieuwe website opgericht waar je de waarde van je oude Apple-producten kan checken.

Niet duurzaam

Milieuorganisatie Greenpeace juicht Apples inspanningen toe, maar vindt dat Apple-producten niet duurzaam genoeg zijn. “In plaats van een nieuwe recycleerrobot te ontwerpen, zou Apple zich beter focussen op herstelbare producten”, meldde Greenpeace vandaag in een persbericht. “Zo kunnen de toestellen langer gebruikt worden en kunnen we de dag uitstellen waarop Daisy ze moet ontmantelen.”