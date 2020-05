Dit heb je nodig voor je eigen ‘game room’ Ronald Meeus

07 mei 2020

11u30

Bron: tweakers.net/games 0 Multimedia Je hebt de smaak van het gamen helemaal te pakken? Je hebt thuis nog een kamer over of toch een vrij hoekje? Waarom dan geen super-de-luxe game room voor jezelf en je huisgenoten installeren? De volgende vier dingen zijn must-haves.

1. Een goede monitor

Je kunt natuurlijk gewoon gamen op een tv, maar voor een écht goeie game-ervaring ga je beter voor een speciale gamemonitor. De beeldverversingssnelheid van die toestellen ligt veel hoger, en zeker als je graag snelle actiegames speelt, is dat onontbeerlijk.

Monitors vind je in meerdere maten en prijzen. Een toestel met 4k is eigenlijk wel een beetje een must, en dan betaal je al snel om en bij de 250 euro. Natuurlijk kan je nog véél duurder gaan; Samsung heeft bijvoorbeeld monitoren op de markt - zoals de Samsung C49RG90 - met véél breder beeld, waardoor je als het ware ín je game zit. Je betaalt dan wel meer dan 1.000 euro.

Dit zijn de beste 4k-monitoren van het moment.

(Tekst gaat verder onder de foto)

2. Een beest van een pc

Natuurlijk kan een console ook het kloppend hart van jouw game room vormen, maar diehardgamers zweren vaak nog bij pc - een desktop welteverstaan. Dat de visuele hardware in gamecomputers krachtiger is dan die in de meeste consoles is een bepalende factor, dat een gamecomputer zich gemakkelijker laat uitbreiden met nieuwe videokaarten ook.

Bij een console werkt dat zo niet: je koopt de laatste nieuwe, en een paar jaar later koop je opnieuw de laatste nieuwe. De echte freaks kunnen ook behoorlijk zot gaan met de uitbouw van hun gamecomputers en ze configureren tot joekels met een waarde van een paar duizend euro.

Overweeg je de aankoop van zo’n gamecomputer? Een handige kooptip is om even naar de specificaties van de fel geanticipeerde games van de nabije toekomst te kijken, zoals Cyberpunk 2077 (releasedatum: najaar 2020). Wil je ‘mee’ zijn, dan gebruik je die specificaties best als minimumvereisten. De prijzen beginnen bij 600 euro, maar lopen snel op.

Bekijk hier de populairste gamecomputers van het moment.

(Tekst gaat verder onder de foto)

3. Surroundsysteem

Als je in je woonkamer naar muziek luistert, kom je er meestal wel met een soundbar of een paar bluetoothspeakers. Maar als je echt helemaal in je games wil kruipen, dan heb je een serieus surroundsysteem nodig. Dat zorgt ervoor dat je geluid uit meerdere fysieke bronnen komt. Tip: ga voor een 5.1- of zelfs een 7.1-systeem, zoals deze Harman Kardon HKTS 30WQ-set (€ 619).

(Tekst gaat verder onder de foto)

4. Comfortabele gamestoel

Je mag nog zoveel Fifa 20 spelen, sporten doe je natuurlijk niet echt als je urenlang gamet. Wil je niet elke keer compleet kaduuk zijn na een potje gamen? Investeer dan in een goede stoel. Dat kan zeker een ergonomische bureaustoel zijn, maar het optimale comfort vind je bij een gamestoel, zoals dit populair exemplaar van het Amerikaanse merk Trust. Ook hier: hoe meer toeters en bellen, hoe duurder.

Bekijk hier de populairste game-accessoires

Lees ook:

Call of Duty: Warzone heeft meer dan 60 miljoen spelers

Animal Crossing: New Horizons Review - Ontspannende game in spannende tijden

Dit zijn de interessantste games van het moment