Dit geheime product mag je van Philips niet zien David Bremmer

01 september 2018

21u53

Bron: AD 1 Multimedia Philips heeft op Europa's grootste elektronicabeurs IFA in Berlijn een geheime kamer neergezet met een nieuw futuristisch product, dat zo uit Hollywood lijkt weggelopen. Slechts een select gezelschap mag de kamer deze week op uitnodiging betreden voor een demonstratie.

Het lijkt contra-intuïtief om te doen op een beurs waar je de wereld juist trots je nieuwe innovaties toont, zoals de slimme slaaphulp SmartSleep. Toch is het exact wat Philips doet: de coolste innovatie is voor de gewone bezoeker niet te bewonderen.



Zelfs de promotie jongens en meisjes op de enorme Philips-stand op de Berlijnse IFA blijken niet op de hoogte, als hen wordt gevraagd naar de secret room. "Een geheime kamer? Nee, daar weet ik helemaal niets van."



Even later wordt duidelijk wat het geheime product is, want het AD mag na overleg wél de kamer binnen, die zich in een uithoek van de hal bevindt: binnen zijn naast enkele vitrines met Philips-artikelen een wasbak met een metersgrote spiegel te zien. "Geen foto's en geen video's", zeggen de Philips-medewerkers.

Back to the Future

Al snel blijkt het geen gewone spiegel: met een druk op knop verandert een deel van het glas in een beeldscherm die de laatste headlines van het nieuws tonen, je afspraken van de dag en de weersverwachting. Als Jack van Strien, ceo persoonlijke verzorging van Philips, de tandenborstel uit de beker op de wastafel pakt, verschijnt rechtsboven live de poetstijd en gebitsinformatie.



Een andere innovatie, waarmee de spiegel werkt, is een apparaatje dat de hydratering van de huid meet. Dit door het even op het voorhoofd of arm te drukken. Ook hier verschijnt vervolgens de informatie live voor je. "Uw huid is onvoldoende gehydrateerd", orakelt de spiegel. Vervolgens wordt een meerdaagse grafiek van de huidconditie getoond.



Dat alles gebeurt op futuristische wijze die zo ook uit Hollywood-films als Back to the Future of Minority Report lijkt te zijn weggelopen. De spiegel kent verder een camera waarmee de gebruiker zijn gezicht ziet en er een type baard of coupe in augmented reality op kan laten projecteren.



"In deze spiegel combineren we al onze huidige technologie en apparaten", legt Van Strien uit. "Het is een toekomstscenario." Dat is exact de reden waarom het concern de spiegel niet wil tonen aan de gewone bezoeker op elektronicabeurs IFA. "Het is een prototype, dat we voorlopig niet en misschien wel nooit op de markt brengen."



Connected blender

Desalniettemin ziet Philips wel degelijk de mogelijkheden. "Maar het is logischer dat we dan samenwerken met een andere fabrikant en hen de technologie leveren."



Voor de aanwezigen is op de jaarlijkse Internationale Funkausstellung in Berlijn, na de CES in Las Vegas de grootste elektronicabeurs op de wereld, overigens nog voldoende te zien. Zo toont Philips een op het internet aangesloten blender die de ingrediënten weegt, de voedingswaarde van je smoothie geeft, plus recepten. Daarnaast is er een Sonicare-tandenborstel die via sensoren informatie over mond en poetsgedrag registreert. Via internet kunnen die worden gedeeld met een tandarts.



De nieuwe innovaties zijn overigens nog lang niet allemaal in België te krijgen. Zo krijgt Duitsland de Europese primeur van de SmartSleep. De verkoop van de bovengenoemde Sonicare tandenborstel start ook niet hier.

Belangrijke plek

De IFA is voor Philips een belangrijke plek. "Het is de locatie waar wij ieder jaar onze belangrijkste innovaties bekend maken en vertellen waar wij heen gaan", zegt hoofd internationale markten De Jong. Nergens is het bedrijf groter aanwezig. "Ook niet op de CES in Las Vegas.” Die CES is bekender en groter, hoewel Berlijn ouder is (uit 1924) en meer bezoekers trekt. "Hier komen zowel veel klanten als leveranciers.”



Het bedrijf treedt overigens gebroederlijk op met met TP Vision, het Chinese bedrijf dat sinds 2012 onder de Philips-naam televisies maakt, en met Signify. Dat is de nieuwe naam van de twee jaar terug afgesplitste lichtdivisie. En dus vallen er tientallen platte OLED-schermen te bewonderen, evenals allerlei slimme verlichting van Philips Hue.



De onwetende bezoeker merkt overigens niet dat hij op de Philips-stand bij drie bedrijven op bezoek is. Hij krijgt één alomvattende ervaring. "Dat moet ook", zegt Henk de Jong, hoofd internationale markten van Philips. "Ons merk is één van ’s werelds meest waardevolle, gebruikers mogen daar terecht veel van verwachten. De presentatie, verpakking, handleidingen moeten dezelfde lijn uitstralen."

