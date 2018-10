Dieselgate bij smartphones: Oppo speelt vals bij prestatietests sam

19 oktober 2018

11u58

Bron: Tweakers.net, Tech2 0 Multimedia Smartphoneproducent Oppo voorziet telefoons van software die de prestaties opkrikt bij snelheidstests. De praktijk doet denken aan Dieselgate, waarbij enkele autoproducenten hun dieselwagens automatisch minder schadelijke gassen lieten produceren bij uitstoottests.

De telefoons van het Chinese Oppo detecteren wanneer ze getest worden met speciale software, en krikken hun prestaties dan tijdelijk op door alle limieten voor apps uit te schakelen. Dat werd ontdekt door technologiesite Tech2 en wordt nu bevestigd door UL. Dat bedrijf is de maker van 3DMark en PCMark, zogenaamde benchmarksoftware die prestaties meet. De limieten moeten bijvoorbeeld verhinderen dat een telefoon te warm wordt.

Dergelijke tests bombarderen de processor van de telefoon bijvoorbeeld heel sterk met moeilijke berekeningen om te zien hoe snel die worden verwerkt. Of ze meten hoelang de batterij meegaat bij een welbepaalde belasting. De scores zeggen niet per se iets over het alledaagse gebruik, maar kunnen wel dienen om smartphones met elkaar te vergelijken.

Vertrouwen

Voor Tech2 is het vooral een kwestie van vertrouwen. “Zou jij ooit een bedrijf vertrouwen dat liegt in je gezicht, dat misbruik maakt van jouw onwetendheid om je te doen geloven in een leugen?”, luidt het. En ook: “Als ze hierover liegen, waarover liegen ze dan nog? En nog belangrijker: waarover gaan ze nog liegen in de toekomst?”

Oppo speelde onder meer vals bij de Find X, die vorige maand in de Benelux uitkwam. Als de software in de telefoon niet wist dat hij werd getest met 3DMark, lagen de prestatiescores beduidend lager, maar liefst rond de 40 procent. UL haalde de Find X uit de database en ook de R7 op basis van eigen tests.

Op het punt te ontploffen

Oppo geeft het opkrikken van de prestaties wel toe, maar beweert dat die modus niet specifiek wordt geactiveerd bij benchmarktests. Volgens de producent gaat het om AI-software die programma’s scant en de prestaties aanpast naargelang de vraag. Zo moeten ook games beter presteren, en apps waarbij gebruikers minimaal elke paar seconden op het scherm tikken.

Tech2 weerlegt dat, en zegt dat de software overschakelt op extreme prestaties puur op basis van de naam van de benchmarktests. Als het echt om intelligente software zou gaan, zou de naam van het programma geen verschil mogen maken, luidt het. “Bovendien werden de telefoons zo hard gepusht tijdens het valsspelen dat de prestaties worden opgevoerd tot onveilige niveaus. In sommige gevallen werden de telefoons zo heet dat we ze niet konden vasthouden. In eender welke andere situatie zouden we hebben aangenomen dat de telefoons beschadigd waren en op het punt stonden te ontploffen.”

Andere fabrikanten

De Chinese fabrikant is niet de eerste die recent tegen de lamp liep bij het sjoemelen met benchmarks. Tot en met vorige maand deed landgenoot Huawei namelijk hetzelfde. Onder meer OnePlus, Samsung en HTC maakten zich er in het verleden ook schuldig aan, maar alle betrapte fabrikanten zijn daar ondertussen wel mee gestopt.