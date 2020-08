Deze wereldhits werden bekend door TikTok Aangeboden door Telenet

27 augustus 2020

08u00 0 Multimedia Nu dansvloeren en festivalweides gesloten zijn, is TikTok deze zomer de beste plek om je op muziek uit te leven. Door de vele dance challenges werd de populaire video-app dé hitmachine van de toekomst. Zo zagen deze vijf wereldhits het levenslicht op TikTok.

Met zijn 800 miljoen gebruikers is TikTok vandaag dé broedplaats voor creatieve doe-het-zelvers. Meer dan een smartphone, soepele dansbenen en een aanstekelijk deuntje hebben de vaak piepjonge gebruikers van de sociale media-app niet nodig om hun eigen ding te doen en zo hun fans te entertainen en te inspireren om zélf video’s te maken. De grappige filmpjes van enkele luttele seconden of dance challenges zorgen er ook voor dat onbekende songs kunnen uitgroeien tot virale hits. Niet gek dat de muzieksector zijn oor vaak te luisteren legt bij deze hitfabriek gerund door jongeren. Ken jij deze vijf wereldhits die op TikTok ontstonden?

‘Old Town Road’ van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus

Niemand had ooit al van country rap gehoord toen Lil Nas X eind 2018 ‘Old Town Road’ lanceerde, een nummer waarvoor de prille twintiger een banjo-sample van Nine Inch Nails versneed met een vette beat van Nederlander YoungKio. Maar toen begin 2019 de Yeehaw Challenge ontplofte, nam ‘Old Town Road’ een sluipweg naar de hitlijsten. TikTokkers postten toen massaal filmpjes waarin ze in hun normale kleren op ‘Old Town Road’ dansten om daarna plots in een cowboy te veranderen wanneer de beat begon. De remix die Lil Nas X daarna met Billy Ray Cyrus maakte, prijkte 18 weken op één in de Billboard Hot 100. Een record. Yeehaw!

‘The Box’ van Roddy Ricch

Heb je je ooit al eens afgevraagd wat een ruitenwasser hoort wanneer hij de bovenste verdieping van een wolkenkrabber kuist? Volgens TikTok-gebruikers klinkt dat als ‘The Box’ van Roddy Ricch, het nummer waarmee de Amerikaans rapper begin 2020 viraal ging. Op het videoplatform verschenen er toen meer dan 1,5 miljoen korte filmpjes waarin TikTokkers al dansend spiegels en ramen wasten. De oorzaak van deze hype was een post van @jaywill4real die in een komische video de hoge piepende geluiden in Ricch’s hit toeschrijft aan een ruitenwisser die over een spiegel gaat. Als dat niet thinking outside the box is!

‘Toosie Slide’ van Drake

Omdat TikTok zo’n belangrijke onderdeel van de muziekindustrie is, schakelen artiesten intussen ook influencers in om hun muziek te promoten. Zo vroeg de Canadese superster Drake aan choreograaf Toosie om een pasje voor zijn nieuwe song te maken. De TikTok-danser kwam op de proppen met de Toosie Slide, een aanstekelijk move die meteen bij zijn volgers aansloeg. Nog voordat Drake zijn nummer officieel gedropt had, waren miljoenen fans al op zijn nieuwste hit aan het shaken. Drake legt in deze nummer 1-single trouwens de iconische moonwalk stap voor stap uit maar de bijbehorende move oogt vreemd genoeg anders. In het TikTok-tijdperk volg je beter je dansbenen dan instructies!

‘Savage Love’ van Jason Derulo en Jawsh 685

Tijdens de lockdown zat Jason Derulo vaak op TikTok, zoekend naar inspiratie voor nieuwe nummers. Het was immers al even geleden sinds de 30-jarige Amerikaan met nummers als ‘Talk Dirty’ de hitparade bestormde. Gelukkig botste hij op ‘Laxed – Siren Beat’, een zwoel deuntje van de 17-jarige Nieuw-Zeelander Jawsh 685 waarop TikTokkers eerst rustig dansten om zich op de beat plots in traditionele klederdracht te hijsen. Begin juni dook hij met die tune de studio in om ‘Savage Love’ te maken, met zijn 296 miljoen Spotify-streams waarschijnlijk dé zomerhit van 2020.

‘WAP’ van Cardi B en Megan Thee Stallion

TikTok-challenges kunnen naast leuk ook levensgevaarlijk zijn. Dat bewijst Cardi B. Voor haar vuilgebekte track ‘WAP’, door Amerikaanse media tot vulgairste nummer 1-single gedoopt, werd een aartsmoeilijke challenge bedacht waarvoor je zowel moet twerken en kontschudden als een spagaat uitvoeren. Naast filmpjes van dansers die deze uitdaging moeiteloos klaren, zijn er ook video’s van deelnemers die op de spoeddienst belanden. Een echte TikTokker word je met vallen en opstaan!

