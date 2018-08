Deze vijf smartphones hebben het beste scherm

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Over twee elementen steken smartphonefabrikanten elkaar graag de loef af: de camera en het scherm. Zeker wat het scherm betreft is er een felle strijd gaande de afgelopen jaren. Deze vijf toestellen hebben momenteel het spectaculairste scherm.

Sony Xperia XZ2 Premium (€ 860)

Met de deze zomer gelanceerde premiumversie van de Xperia XZ2 zette Sony zijn prestatie van de eerste XZ-premiumsmartphone van een jaar eerder door: de twee toestellen zijn nog altijd de enige smartphones op de markt die over een volledig 4K-scherm (3840x2160 pixels) beschikken. Je bindt wel in op andere dingen, helaas, en er zitten een aantal functies op de smartphone die je als gewone gebruiker quasi nooit zult nodig hebben, maar waar je wel extra geld voor betaalt.

Samsung Galaxy S9 (€ 578)

Samsung maakt er een erezaak van om haar vlaggenschip van uitmuntende schermen te voorzien. De 5,8"-Galaxy S9 en de 6,2"-Galaxy S9+ hebben beide een oledpaneel met een resolutie van 2960x1440 pixels. Die oledschermen hebben een gigantisch contrast en een hoge maximale helderheid. Dat maakt bijvoorbeeld dat je ook heel goed je scherm ziet in openlucht.

Nokia 8 Sirocco (€ 642)

De luxe-uitvoering van de Nokia 8800 in 2006 kreeg de naam Sirocco; de naam wordt nu terug van onder het stof gehaald voor de Nokia 8 Sirocco. Dat is een beetje misleidend, want je zou kunnen denken dat het om een variant van de Nokia 8 gaat, terwijl het een totaal andere telefoon is. Het verschil zit o.a. in het scherm: de Nokia 8 heeft een 5,3"-lcd, de Sirocco heeft een 5,5"-oledscherm. Dat oledscherm heeft gebogen randen aan de zijkant en ziet er op het oog mooi uit, met een hoge piekhelderheid en uiteraard een hoog contrast. Het scherm is in zogeheten Quad HD (2560x1440 pixels) en zit dus maar een kleine trap lager dan een volwaardig 4K-scherm.

iPhone X (€ 998)

Het scherm van de iPhone X was bij lancering het langste dat op een reguliere smartphone te vinden was - daarin werd het ondertussen wel ingehaald door de Samsung Galaxy Note 9. Het heeft een verhouding van 19,5:9, tegenover 16:9 bij vorige iPhones. De iPhone X heeft ook een oledscherm, wat als voordeel heeft dat het contrast in theorie oneindig is, omdat de pixels uit kunnen als ze zwart moeten weergeven. In direct zonlicht is de display ook prima af te lezen. Een van de kenmerken van het scherm is dat het de kleurtemperatuur kan aanpassen aan het omgevingslicht, iets dat Apple TrueTone noemt.

OnePlus 6 (€ 569)

Ook het scherm van de OnePlus is enorm. Het is een 6,28"-oledpaneel met een modieuze inkeping en de hoeken zijn afgerond. De resolutie van het scherm is 2280x1080 pixels en dat is met zo'n 400ppi dezelfde pixeldichtheid als zijn voorganger had. Hoewel veel concurrenten een wat hogere pixeldichtheid hebben, vinden wij het scherm scherp genoeg en bovendien zou het ten koste gaan van de accuduur als er voor een hogere resolutie gekozen was. Het scherm is wel langer geworden door de 19:9-verhouding. De OnePlus 6 is goed afleesbaar in de zon, en de lage minimale helderheid voorkomt dat het scherm te fel aan de ogen is als het omgevingslicht helemaal verdwijnt.

