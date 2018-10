Deze vijf smartphones beschikken over een uitstekende batterij Ronald Meeus

03 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Stroomonderbrekingen, afschakelplannen: de kans zit er dik in dat we er deze winter mee te maken krijgen, als we de actualiteit mogen geloven. Een van de adviezen is alvast om altijd te zorgen dat je telefoon goed opgeladen is vóór de stroomonderbreking. Wij zochten ook al even uit welke smartphones momenteel top zijn wat batterijduur betreft.

Apple XS Max (€ 1.250)

Bestaat er iets vervelender dan het einde van de dag niet halen met je smartphone? Vroegere modellen iPhones hadden een zeer slechte reputatie op het vlak van de batterij. Met de komst van de iPhone X werd het beter, en de XS Max gaat nog een tikje hoger, met een accucapaciteit van 3174mAh. Als je op 4G moet overschakelen, draineert de batterij wél wat sneller.

Samsung Galaxy S9 (€ 575)

De Samsung S9 en S9+ hebben een accucapaciteit van respectievelijk 3000 en 3500mAh. Handig is dat ze allebei de mogelijkheid van snelladen ondersteunen. Zo zit de S9 na een half uur laden alweer voor de helft op capaciteit. Heb je een drukke dag met veel telefoons, dan kan zoiets een welkome redding zijn. De S9+ rekt het nog iets langer, al valt de batterijduur wel in het nadeel uit ten opzichte van de laatste modellen iPhones.

Xiaomi Pocophone F1 (€ 348)

Xiaomi zet graag grote accu's in telefoons en de Pocophone is geen uitzondering. De telefoon is misschien 8,8 mm dik, maar je krijgt daar een 4000mAh-accu voor in de plaats. Prima compromis, toch. De telefoon is trouwens ook niet overdreven dik of zwaar, en dat met een batterij die zelfs de meest intensieve gebruikers zal bekoren.

Huawei P20 Pro (€ 710)

Grote telefoon, groot scherm, dus grote batterij? Dat plaatje klopt alleszins in het geval van de Huawei P20 Pro, die een accucapaciteit van 4.000mAh heeft. Als je er zuinig mee omspringt, kan de batterij hiervan volgens ons zelfs twee dagen overleven zonder nieuwe oplaadbeurt.

OnePlus 6 (€ 529)

Met de accuduur van de OnePlus 5T was niets mis, vonden ze bij OnePlus zelf. Zodoende bleef de accucapaciteit van de OnePlus 6 exact dezelfde: 3.300mAh. Daarnaast wist OnePlus op zo'n manier de hardware te balanceren, dat je zelfs na een intensieve dag navigeren en WhatsAppen nog een dertig procent batterijduur overhoudt.

