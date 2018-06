Deze vijf populaire powertools maken al jouw klussen zoveel gemakkelijker

Ronald Meeus

21 juni 2018

08u15 0 Multimedia Bij klusjes in en om de woning kun je het krachtwerk overlaten aan het juiste elektrisch gereedschap. Maar wat heb je nu écht nodig? Als we afgaan op de bezoekersaantallen op technologiesite Tweakers.net, zijn klussers vooral op zoek naar deze vijf 'powertools' voor al hun boor-, schuur-, spuit- en maaiwerk.

Accuboormachine: Makita DF457

De Makita DF457 is een middenmodel boormachine voor lichtere klussen in huis of voor gebruik in de werkplaats, ideaal om mee te schroeven of om gaten te boren in hout en metaal. Een opsteker is het relatief lichte gewicht van 1,7 kilogram. Boren kan tot 1.400 toeren per minuut. (Prijs: 137,99 euro)

Schuurmachine: Festool DTS 400

De DTS 400 van de Duitse fabrikant Festool is een deltavormige schuurmachine, die oppervlakken glad schuurt met een snelheid tot 14.000 rotaties per minuut. Het toestel scoort ook hoog op ergonomisch vlak, dankzij een gewicht van slechts 1,2 kilogram en een uitstekende gewichtsverdeling. (Prijs: 302 euro)

Hogedrukreiniger: Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Home

Dit relatief nieuwe Kärcher-model beschikt over het Plug 'n' Clean-systeem van het Duitse bedrijf: je wisselt in een handomdraai het reinigingsmiddel, en controleert tegelijkertijd het vulpeil. Tijdens het reinigen communiceert het toestel met je via eenvoudige pictogrammen op de spuitlans. De acht meter lange slang heeft - handig! - een haspel, zodat die niet in de knoop geraakt. Meegeleverd in dit pakket is onder meer een zeer bruikbare terrasreiniger. (Prijs: 339 euro)

Grasmachine: Wolf-Garten S 3800 E

Voor een relatief geringe prijs krijg je met de Wolf Garten S 3800 E toch een behoorlijk krachtige 1400-watts-grasmaaier. Het gras dat je hebt gemaaid komt in een opvangzak van 40 liter. Eerlijk: qua design is dit niet bepaald moeders mooiste, maar dat maakt het toestel wel goed met krachtige specificaties voor een milde prijs. (Prijs: 82,90 euro)

Elektrische heggenschaar: Makita UH5570

Door het slimme design van de handgreep is de Makita UH5570 geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. De 550-watts-heggenschaar, met 1.600 snijbewegingen per minuut, helpt je vlot door al je snoeiwerk. Ook aan veiligheid is gedacht: er zit een elektrische rem op, die ervoor zorgt dat de messen snel tot stilstand komen zodra je de tweehandschakelaar loslaat. (Prijs: 116,24 euro)

