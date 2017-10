Deze vijf laptops zijn momenteel het populairst 08u00 0 Lenovo Multimedia Zeker in het najaar is het aantal nieuwe laptops die op de markt komen nogal spectaculair. Maar welke zijn de populairste van alles wat er in het winkelrek naar je lonkt? Het blijken, uit de Pricewatch van technologiesite Tweakers.net, deze vijf modellen van evenveel merken te zijn.

Potige klepper van MSI (€ 1.099)

Het Taiwanese MSI heeft zich de afgelopen jaren opgeworpen als een van de merken waarnaar gebruikers als eerste kijken wanneer ze een gaminglaptop nodig hebben. Maar met zijn stevige bast, zijn Full HD-scherm, zijn krachtige binnenwerk en zijn 8 gigabyte werkgeheugen voor slechts iets meer dan duizend euro is deze krachtpatser ook een toestel dat zich prima zal kwijten van het ernstigere werk.

MSI

Designgevoelige krachtpatser van Asus

Ook voor de tweede meest bekeken laptop van het moment op Tweakers.net blijven we in Taiwan, voor deze net iets duurdere maar even krachtige ZenBook van Asus. Voor dat honderdje meer krijg je wel een toestel met een gevoelig slanker, gladder design.

Asus

HP gaat voor democratische Ultra HD

Deze laptop van het Amerikaanse Hewlett-Packard bevindt zich in een iets hogere prijsklasse, maar de kracht is natuurlijk navenant: er zit zestien gigabyte werkgeheugen in, en het scherm levert een Ultra HD-resolutie. Waardoor je er dus bepaalde films en videogames in hun volste 4K-glorie kunt op consumeren.

HP

Lenovo komt met de prijsklopper

Er is een reden waarom het Chinese Lenovo enkele jaren geleden al uitgroeide tot de grootste pc-fabrikant in de wereld: zijn toestellen mengen een mooi design met veel kracht onder de motorkap én een scherpe prijs. Zoals dit toestel.

HP

Goedkoopste MacBook Pro

Apple heeft ondertussen een nieuwe lichting MacBook Pro's uit, maar de nog steeds in de winkel zijnde 2015-versie blijft de goedkoopste. En hij boet nauwelijks aan kracht in ten opzichte van andere toestellen. De Apple MacBook Pro 13,3" Retina, de versie met een 2,7 GHz-processor, heeft een uitstekend scherm, zit goed in elkaar en heeft een enorm lange accuduur van 11,5 uur tijdens browsen.





