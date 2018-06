Deze vijf dingen moet je echt dubbelchecken als je een nieuwe smartphone koopt

11 juni 2018

08u00 0 Multimedia Overschouw even het smartphonerek in de multimediawinkel en je ziet door het bos bijna de bomen niet meer: het is een chaos van verschillende specificaties en prijspunten. Maar welke daarvan zijn nu écht relevant en welke niet? Vijf dingen om absoluut in de gaten te houden als je een nieuwe smartphone koopt.

1. Scherm

Het belangrijkste element, want hetgeen waarmee je het meeste contact zult hebben, is natuurlijk de display. Qua grootte heb je de keuze tussen verschillende formaten, die gewoon verband houden met hoe groot je jouw smartphone prefereert. En, natuurlijk, de prijs die je ervoor wilt neertellen: een smartphone met een grotere schermdoorsnede is meestal wat duurder dan een exemplaar van vijf inch. Heel belangrijk is de beeldresolutie: voor minder dan een Full HD-toestel, met een resolutie van 1.920 op 1.080 beeldpunten, moet je het vandaag niet meer doen. Maar het kan altijd nog gekker: de eerste toestellen met een 4k-scherm zijn namelijk ook al op de markt.

2. Camera

Een tweede belangrijk element, zeker in deze drukke selfietijden, is de ingebouwde camera. Kijk daar om te beginnen naar het aantal megapixels. Een minimum vandaag is 12 megapixel, maar prijzigere toestellen hebben al snel het dubbele daarvan. Check ook de correlatie met de grootte van de beeldsensor, want meer megapixels maakt niet zo veel verschil meer als het oppervlak waarop het beeld wordt 'gevangen' niet groter is dan een soortgelijk toestel met minder megapixels. Bij de meeste toestellen groeien die twee echter goed met elkaar mee. Hier vind je een overzicht van smartphones met een goeie ratio tussen megapixels en sensorgrootte.

Lees ook: Is dit toestel de killer van de iPhone X en Samsung S9?

3. Batterijduur

We zijn er nog altijd niet helemaal, maar de meeste moderne smartphones (bouwjaar: 2017 of recenter) hebben een batterij die lang genoeg meegaat. De batterijkracht van een toestel lees je af aan de milliampère per uur (MaH). Een waarde van 3.000 MaH is vandaag het minimum om min of meer de dag door te komen op één laadbeurt. Het is niet de enige factor (hoe beter het scherm en hoe krachtiger de processor, hoe meer stroom het apparaat verbruikt), maar het is wel een goeie indicatie als batterijduur heel belangrijk voor jou is.

4. Opslaggeheugen

Hoeveel foto's, filmpjes, stemopnames en andere dingen je op je smartphone kunt opslaan, wordt bepaald door de capaciteit van de geheugenchip. Dat opslaggeheugen heeft, op de meeste huidige smartphones, een minimum van 64 gigabyte, maar dat is bij veel toestellen (vooral in het Android-veld) uit te breiden met een extra sd-kaart. Wat ook helpt, zijn de cloud-opslagdiensten die de bedrijven achter de verscheidene ecosystemen aanbieden, zoals Google Drive bij Android en iCloud bij iOS. Daarmee kan je het opslaggeheugen van je smartphone al wat ontlasten.

5. Processor

Een smartphone is eigenlijk een computer op zakformaat, dus de toestellen draaien (net als een laptop) gewoon op een centrale processor. Net als bij een pc kan je smartphone meerdere kernen hebben (vier kernen is de standaard). De kloksnelheid wordt - opnieuw zoals bij een computer - in gigahertz uitgedrukt. Zelfs een budgettoestel heeft vandaag een kloksnelheid van minstens 2,2 GHz en vier processorkernen, dus zorg dat je nieuwe telefoon zeker aan dat minimum voldoet.

Deze smartphones kregen allemaal 5-sterren-scores op technologiesite Tweakers. Hier kan je hun prijzen vergelijken.

