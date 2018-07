Deze vier smartphones hebben de beste camera

Ronald Meeus

19 juli 2018

08u00

De smartphone heeft de rol van de compactcamera deels overgenomen. Handig is ook dat je je smartphone meestal bij hebt, zodat je altijd een foto kunt maken als je dat wilt. Maar welke smartphones zijn nu de beste voor de hobbyfotograaf?

Huawei P20 Pro (vanaf € 770)

De P20 Pro verraste iedereen in positieve zin met zijn camera. Hij is misschien wat minder consistent dan een iPhone X, maar daar staat tegenover dat hij in moeilijke situaties nog prachtige foto's maakt. De Master AI-modus legt meteen filters over foto's op basis van wat er in beeld is. Dat werkt goed, al zijn de kleuren wat overdreven. Gelukkig kun je die ook uitzetten. Verder heeft de P20 Pro een tweede camera, waarmee je drie keer kunt inzoomen ten opzichte van de eerste. Je moet het praktisch ondervinden, maar geloof ons: dat is een handigheid.

Google Pixel 2 (vanaf € 769)

Hoewel de Pixel 2 een enkele camera heeft, draait om eenvoud en dus niet het veelvoud aan camerafuncties van een S9 of P20 Pro heeft, schiet hij wel verdomd goede plaatjes. De software van Google doet dan ook goed zijn werk, en de beeldstabilisatie bij het opnemen van video's is ook al treffelijk. Je kan de Pixel 2 maar moeilijk op fouten betrappen als het op de camera aankomt.

Samsung Galaxy S9+ (vanaf € 694)

Natuurlijk hoort de Galaxy S9+ in dit rijtje thuis. Hij heeft een camera met een variabel diafragma. Verder twee lenzen, waarbij er een dient om in te zoomen, net als bij de iPhone X en P20 Pro. Ook heeft hij net als de P20 Pro een slowmotionmodus met 690 beelden per seconde, die bij goed licht mooie beelden oplevert. In het donker schiet de S9 nog prima foto's. De concurrentie zit Samsung intussen wat dichter op de hielen, maar de conclusie is toch simpel: topcamera!

Apple iPhone X (vanaf € 1.049)



De dubbele camera van de iPhone X is lekker consistent. Hij heeft twee keer zoom en een portretmodus aan de voor- en achterkant. Soms is hij wat conservatief met de instellingen, waardoor een scène bij weinig licht weliswaar niet bewogen is, maar wel net wat te donker. De kleuren zijn verder iets koeler, maar accurater dan bij een Pixel 2. Deze iPhone X moet dus al wat minder onderdoen voor de Android-concurrentie.

