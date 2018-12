Deze vier smartphones hebben de beste camera's van het moment

Ronald Meeus

24 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Dat je er ook mee kan bellen is handig, maar als je op de reviews en verkoopcijfers afgaat, dan blijkt vooral de camera héél belangrijk in de keuze voor een bepaalde smartphone. Zouden de selfies daar voor iets tussen zitten? We zochten uit welke huidige smartphones echt de allerbeste camera’s aan boord hebben.

Huawei Mate 20 Pro (€ 919)

Het is simpel: de cameraset-up van de Mate 20 Pro is op dit moment de indrukwekkendste die ooit op een smartphone te vinden was. De camera-app heeft zelfs zo véél opties dat de interface er een beetje ingewikkeld door wordt. De Mate 20 Pro heeft als eerste Huawei een groothoeklens, met een beeldhoek van 103 graden en een 16mm-brandpunt in 35mm-equivalent. In combinatie met de telelens met 81mm-brandpunt maakt dat van de Mate 20 Pro de meest flexibele camera-smartphone tot nu toe. Bekijk hier de Huawei Mate 20 Pro.

Samsung Galaxy Note 9 (€ 839)

Als je de duurste smartphone koopt die Samsung maakt, verwacht je het allerbeste. En dat krijg je zeker ook op het gebied van de camera. De Note 9 heeft precies dezelfde camera’s, zij het met een aantal extra functies die de S9+ nog niet heeft. Een daarvan is dat hij een melding geeft als je een wazige foto hebt genomen van een persoon, of wanneer de persoon die je fotografeerde net zijn ogen dicht had tijdens het afdrukken. Ten tweede heeft hij nu ook scène-optimalisatie: ingebouwde artificiële intelligentie herkent bepaalde scènes of momenten, en past elementen als de belichting daarop aan. Bekijk hier de Samsung Galaxy Note 9.

iPhone XS (€ 1.019)

Net als de iPhone X hebben de XS en XS Max een dubbele camera met een groothoeklens en een telelens om in te zoomen, met behoud van kwaliteit. Daarnaast kan de iPhone door de dubbele camera achterop en het TruDepth-camerasysteem voorop diepte zien. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in de portretmodus, waarbij kunstmatige achtergrondonscherpte wordt gecreëerd, alsof je fotografeert met een kleine scherptediepte. Een prominente verbetering van de camera is ook de smart-HDR-functie. Er worden bij de iPhone XS-camera niet vier, maar acht frames gebufferd, met verschillende belichtingen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met beweging. De camera van iPhone XS en XS Max is ook op een aantal punten fysiek verbeterd ten opzichte van de iPhone X. Zo zou de sensor twee keer zo snel zijn. Die sensor is ook groter, en dus zijn de individuele pixels dat ook. Zo wordt meer licht opgevangen, wat ten goede moet komen van foto’s die je neemt bij slechte lichtomstandigheden. Bekijk hier de iPhone XS en iPhone XS Max.

Google Pixel 3 (€ 898)

Het toverwoord bij de Google Pixel 3 is ‘computational photography’. Bij computational photography wordt software gebruikt om het beeld te verbeteren. Toch heeft Google ook ingezien dat je niet alles met software kunt oplossen. Op de Pixel 3 zitten daarom twee camera’s, op de voorkant. Op de achterkant prijkt nog altijd een enkele lens. Het wil een compacte, maar complete smartphone maken, en camerasensors nemen in de behuizing nu eenmaal relatief veel ruimte in. Daarbij is een extra frontcamera vaak een stukje kleiner dan een extra camera aan de achterkant. Op het niveau van hardware zien de specificaties er dus niet zo indrukwekkend uit. De sensor is wel iets nieuwer, maar de grootte, de pixelgrootte, het brandpunt en de beeldhoek zijn ongewijzigd. Bekijk hier de Google Pixel 3.

Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde smartphones.

