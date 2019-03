Deze uitstekende laptops zijn momenteel zeer in trek Ronald Meeus

04 maart 2019

08u00

Op zoek naar een nieuwe laptop? Deze toestellen met een goede prijs-kwaliteitverhouding worden momenteel het vaakst bekeken op Tweakers.be

Asus ZenBook UX433FA-A5045T-BE (€ 899)

De Zenbook 14 is een stevige laptop met een scherm van 14 inch doorsnede (35,56 centimeter), een metalen behuizing en erg smalle schermranden. De hardwareprestaties zijn goed, in de accutest bij webbrowsen wordt acht uur gehaald. Minpuntje: de aansluitingen zijn niet bijzonder praktisch, dankzij de micro-sd-geheugenkaartjeslezer en de usb 2.0-aansluiting die niet meer van deze tijd zijn. Ook het hogedefinitiescherm is maar matig gekalibreerd, maar gezien de prijs - dit is een instapmodel - is dat ook niet verwonderlijk. Bekijk hier de Asus ZenBook.

HP Pavilion x360 14 (€ 749)

Nog zo’n 14-incher (35,56 centimeter) is deze van de Amerikaanse pc-koning HP. De laptop heeft een high definition-scherm, een Intel Core i5-processor, 8 gigabyte werkgeheugen en een eigen GeForce MX130-videochip. Andere laptops van 750 euro houden het meestal bij Intels ingebouwde grafische processoren. Het toetsenbord heeft veel travel en de accuduur komt tussen de zeven en acht uur uit. De HP Pavilion is een convertible en heeft dus een scherm dat je kan omklappen. Ondanks de gedeeltelijk metalen behuizing voelt het wel niet zo stevig. Er zijn ook andere ‘foutjes’: de dunne beschermrubbers rondom het toetsenbord en een matig gekalibreerd scherm. Missen we ook: een vingerafdrukscanner. In deze prijscategorie zou dat toch al standaard bij het pakket mogen horen. Bekijk hier de HP Pavilion x360 14.

Lenovo ThinkPad Yoga 260 (€ 699)

De ThinkPad Yoga 260 is al twee jaar oud, maar blijft veruit het populairste toestel van de Chinese fabrikant Lenovo. Dat ligt vooral aan die toch wel onklopbare prijs van 700 euro en het feit dat je daar een flink pakket hardware voor terugkrijgt: een Full HD ips-scherm, een werkgeheugen van 8 gigabyte en voor 256 gigabyte opslag op een solid state drive. Wat ontbreekt: losstaande videoprestaties (de grafische prestaties komen van Intel HD Graphics, de grafische processor ingebouwd in de centrale cpu). Dat lijkt ons ook geen ramp, want een pc met een scherm van 12 inch (30,48 centimeter) is waarschijnlijk sowieso geen eerste keuze voor gamers of consumenten die foto/video willen bewerken. Bekijk hier de Lenovo ThinkPad Yoga 260.

MSI GF63 (€ 949,59)

Wél een goed toestel voor gamers: deze afgelopen zomer gelanceerde klepper van het Taiwanese MSI. Voor een prijs van circa 1.000 euro krijg je een toestel met een high definition-scherm en krachtige grafische prestaties, met dank aan de GeForce GTX 1050-videochip. Het 16 gigabyte werkgeheugen garandeert dat het toestel ook vlot blijft draaien wanneer er veel tegelijkertijd gebeurt op het scherm. Tel daarbij een krachtige Intel Core i7-processor, en - naast de solid state disk van 256 gigabyte - nog een terabyte aan extra opslag via de harde schijf die erin zit, en dat maakt een goede koop. Bekijk hier de MSI GF63.

Apple MacBook Air 2017 (€ 800,83)

Over de populariteit van Apple MacBooks kunnen we weinig nieuws vertellen, maar de MacBook Air van 2017 is een extra populair beestje. De reden is natuurlijk de wat verlaagde prijs: het is het goedkoopste MacBook-model van het moment voor wie naar het Apple-ecosysteem wil overschakelen of erin wil blijven. Eigenlijk is de WXGA+-beeldresolutie (1440x900 pixels) helemaal niet zo fenomenaal in vergelijking met andere laptops in deze prijscategorie, maar het is de Applegebruikers dan ook meestal eerder te doen om het Mac OS-besturingssysteem en de naadloze communicatie met hun iPhones en iPads. Bekijk hier de Apple MacBook Air 2017.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van alle best beoordeelde laptops onder de 1000 euro.

