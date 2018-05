Deze uitstekende camera's koopt u voor minder dan 1000 euro Ronald Meeus

17 mei 2018

10u52

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Canon, Nikon, Olympus, Sony: alle camerafabrikanten leggen hun eigen accenten in de toestellen die ze in de winkel hebben staan. We verzamelden per merk de beste van het moment, in het prijsssegment van rond de 1.000 euro. En ontdekten dat ze allemaal zo hun punten hebben waarop ze uitblinken, maar ook waar ze tekortschieten.

Sony A6300 (€ 798)

De Sony A6300 is met afstand het compactste. Zijn 16-50mm-powerzoomlens is uitzonderlijk compact, en past daardoor uitstekend bij de kleine body. Ook blinkt hij uit in de 'burst'-modus, met liefst elf foto's per seconde. In video schiet hij 120 beelden per seconde aan 1080p-resolutie (wat ideaal is voor slowmotionbeelden) en kan hij Ultra HD aan. Alleen is het scherm niet aanraakgevoelig en zijn de verwisselbare lenzen prijzig.

Olympus OM-D E-M5 Mark II (€ 865)

Bij de Olympus OM-D E-M5 Mark II vinden we de elektronische zoeker het prettigst. Verder heeft hij, net als de zonet besproken Sony-camera, met 10 beelden per seconde een goeie burstsnelheid, beschikt hij achteraan over een aanraakscherm en levert hij een ordentelijke autofocus. Ook valt zijn goeie beeldstabilisatie op, maar is de beeldkwaliteit wat minder, is het jammer dat hij geen 4k-resolutie ondersteunt en is zijn lens nogal lang in vergelijking tot de body. Zijn interface blinkt bovendien niet uit in overzichtelijkheid.

Nikon D7200 (€ 864)

Dan zijn er de twee traditionele Japanse koningen uit het aanbod. De Nikon D7200 stelt zeer vlot scherp. Het mag ook geen verrassing zijn dat zijn lensaanbod het meest complete is, met 175 verschillende stuks! Dat heeft als voordeel dat er meer te kiezen valt en dat je ook makkelijker op de tweedehandsmarkt terecht kunt, zowel voor koop als verkoop. Zijn gewone zoeker is groter dan bij een doorsnee spiegelreflexcamera, en hij heeft een overzichtelijke interface, al missen we een snelmenu. De grootste handicap van de D7200 is video, zowel wat features en mogelijkheden betreft als op gebied van beeldkwaliteit.

Canon EOS 80D (€ 1.049)

Dezelfde opmerkingen van daarnet over scherpstelling en lensaanbod gelden ook voor de Canon EOS 80D, een product in deze prijsklasse van Nikons erfconcurrent. Uitblinken ten opzichte van zijn felste tegenstander heeft hij dan weer betere en meer verspreide autofocuspunten, wat helpt in de snelle en accurate scherpstelling. Verder is zijn scherm aanraakgevoelig, werkt zijn interface met handige tabbladen en beschikt hij over een handig grote zoeker.

Panasonic Lumix DMC-G80 (€ 649)

De Panasonic Lumix DMC-G80 heeft de beste papieren voor video, inclusief uitstekende stabilisatie. Zijn sensor heeft een resolutie van 'slechts' 16 megapixels, maar we zien in de praktijk weinig verschil met de meeste andere toestellen in dit overzicht (op de Olympus na), die een 24-megapixelsensor hebben. Het bewijst maar weer dat de megapixelrace al eventjes achter de rug is. Hij filmt bovendien in 4K, waardoor hij voor videoliefhebbers bij de betere helft van het drietal zit. De Lumix DMC-G80 heeft bovendien een aanraakgevoelig scherm en de prettigste grip van de zes geteste camera's. Wel heeft hij een relatief omvangrijke lens en gaat de overgang van licht naar donker soms niet helemaal vloeiend.

Fujifilm X-T20 (€ 799)

Als we uiteindelijk alle specifieke voor- en afkeuren zoveel mogelijk neutraliseren en de plus- en minpunten op alle vlakken wegen, dan is de Fujifilm X-T20 wat ons betreft de beste allrounder. De camera is compact, produceert goede foto's onder alle omstandigheden, is prettig in gebruik met zijn eigenzinnige knoppen en draaiwielen en de f/2.8-4 kitlens is uitstekend. Ook de autofocus is zeer vlot en accuraat en zelfs op het videovlak behoort hij tot de betere van de zes. Alleen de grip vinden we wat minder prettig.

