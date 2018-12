Deze toffe tech-gadgets koop je voor minder dan 100 euro Ronald Meeus

26 december 2018



Bron: tweakers.net 0 Multimedia Zitten er bij jou in de familie of vriendenkring wel enkele gadgetfreaks, maar weet je niet goed met welk tech-cadeau je die blij maakt? Bij deze gadgets onder de 100 euro zit zeker iets dat aanslaat.

1. Nokia 8110 (€ 59)

Voor nostalgici die op zoek zijn naar een extra telefoon is de moderne heruitgave van Nokia’s klassieker uit 1996 een prima koop, die je zonder al te veel zorgen kan meenemen op skivakantie of komende zomer naar het strand of de festivals. Naar hedendaagse normen voelt het allemaal wat ‘plastiekerig’, maar als grappig hebbedingetje dat af en toe eens uit de kast mag voor een uitstap: topcadeau! Bekijk hier de Nokia 8110.

2. Kensington VeriMark Fingerprint Key (€ 41)

De Amerikaanse specialist in laptop- en computeraccessoires scoort met deze vingerafdrukscanner die je op de USB-poort van je laptop kan inpluggen. De VeriMark Fingerprint Key werkt zoals andere pc-sloten, alleen zit de toegang tot je laptop hier vast, tot je jouw vingerafdruk invoert. Bekijk hier de Kensington VeriMark Fingerprint Key.

3. House of Marley Liberate XL (€ 59)

House of Marley maakt koptelefoons, oortjes, draaitafels en luidsprekerboxen in een behuizing van bamboehout, hennep en gerecycleerd plastic, aluminium en karton. Het bedrijf werd in geen tijd razend populair met hun duurzame producten, die “spirituele en materiële balans” naar de luisteraar brengen. Deze mooie Liberate XL is een over-ear-hoofdtelefoon van biologisch afbreekbaar plastic. Bekijk hier de House of Marley Liberate XL.

4. C64 Mini (€ 68)

Mini-retro-consoles in de vorm van een gametoestel uit vervlogen jaren zijn momenteel razend populair. Na de mini-versies van de NES- en Super NES-consoles van Nintendo, krijgen we nu een replica van de iconische Commodore 64. De minitoetsen op het ding werken helaas niet, maar je kunt er wél een USB-toetsenbord op aansluiten en commando’s in programmeertaal Basic tikken. Maar de essentie zijn de videogames die je kan spelen: precies 64 stuks staan voorgeïnstalleerd, met o.a. oldskool-klassiekers als Impossible Mission, Speedball II en California Games, die je speelt met de meegeleverde USB-joystick. Bekijk hier de C64 Mini.

5. Google Home Mini (€ 59)

Eind vorig jaar lanceerde Google de Home Mini, een instapversie van zijn bekendere Google Home-smartspeaker. De Mini heeft net Nederlands geleerd, en is dus eindelijk interessant voor de Belgische gebruiker. De Home Mini reageert op je stem, waarmee het toegang verleent tot de Google Assistant-dienst. Je kan dan op vraag muziek laten afspelen of de slimme apparaten in huis aansturen. Bekijk hier de Google Home Mini.

6. Huawei Band 3 (€ 99)

In de marge van de nieuwe Huawei Mate 20-smartphone en de nieuwe Huawei Watch, lanceerde de Chinese fabrikant ook de Band 3, een nieuwe versie van zijn sport wearable. Die heeft een behoorlijk precieze hartslagmeter en slaapmonitor en beschikt ook over een amoledscherm. Bekijk hier de Huawei Band 3.

7. Xiaomi Mi Power Bank (€ 29,95)

Powerbanks - waarmee je je smartphone onderweg kan ‘bijtanken’ als je batterij opraakt - bestaan in duizend-en-een vormen, maten, gewichten en prijzen. Deze van het Chinese merk Xiaomi is best charmant, met dank aan het blitse uiterlijk en het gewicht dat amper boven de paar honderd gram uitkomt. Bekijk hier de Xiaomi Mi Power Bank.

