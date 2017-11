Deze televisietoestellen hebben de beste prijs-kwaliteitsverhouding Redactie

Tijd voor een nieuwe tv? Kijk hier voor de vijf interessantste toestellen van het moment. Multimedia Is je huidige televisietoestel aan vervanging toe? Dan moet je goed uitkijken bij de aankoop van een volgende, want met nieuwe beeldtechnologieën als 4K, OLED en HDR wordt de beeldbeleving van de toekomst veel scherper dan wat je vandaag bent. Hier zijn vijf apparaten die 'future-proof' zijn, voor een scherpe prijs.

Samsung Samsungs 55" Q7F

Knappe allrounder van Samsung (€ 1.679)

De Samsung 55" Q7F levert zijn beeldscherpte door middel van Samsungs Qled-technologie, die niet zo'n goeie beeldkwaliteit levert als een televisie met een oled-beeldplaat, maar toch erg goed kan volgen om ultra high definition-beelden te leveren. De One Connect-box met optische kabel helpt bij het verstoppen van kabels. Het geluid is bovengemiddeld goed en de interface werkt veel vlotter dan bij de meeste televisies. Ook de afstandsbediening is mooi, maar heeft wel wat weinig knoppen. Al met al een goeie tv.

Panasonic Panasonics EXW784

Kanjer met bijzondere draaivoet (€ 1.599)

De Panasonic EXW784 is een prachtig afgewerkte ultra high definition-tv met een bijzondere draaivoet die in hoogte verstelbaar is. Daardoor kan de tv op de grond worden geplaatst, maar kan hij ook op een meubel of aan de muur worden gebruikt. Als een van de weinige 2017-modellen kan de EXW784 nog 3d weergeven door middel van apart aan te schaffen actieve brillen. De beeldkwaliteit is goed, maar - net als bij de zonet genoemde Samsung-tv - niet zo goed als die van een oled-tv. Daarvoor moet je net een prijsklasse hoger zijn.

LG De E7 van LG

De Oled-klepper van LG (€ 3.379)

Als je dan toch wilt investeren in een goeie televisie met oled-technologie (Organic Light Emitting Diodes in de beeldplaat, die zowel de beeldpunten als de belichting regelen), is de E7 van LG Electronics een goeie deal. De prijs is hoog, maar je krijgt behalve de superieure oled-beeldkwaliteit ook een prima geluid dankzij een geïntegreerde soundbar. Daardoor klinken stemmen erg duidelijk en worden lage tonen strak weergegeven.

Sony Sony's XE93

Strakke poseur van Sony (€ 1.749)

Sony's XE93 biedt een strak design, een prima beeld en een goed geluid zonder dat er lelijke luidsprekers zichtbaar zijn. Ook is hij in staat om prachtige high dynamic range-beelden weer te geven, met een bredere kleurenwaaier dus, dankzij een stevige piekhelderheid die niet inzakt wanneer een groot gedeelte van het beeld helder moet zijn. De bediening werkt prettig dankzij het Android TV-besturingssysteem en een goed ontworpen afstandsbediening. Hij zit wel weer net onder de prijsklasse van een oled-tv.

Philips De Philips 901F

Philips doet oled meteen goed (€ 2.279)

Philips was laat met de toetreding tot oled-techologie, maar met zijn 901F levert het ondertussen al jaren door het Chinese TP Vision geëxploiteerde elektromerk een prachtige tv met een schitterend beeld af. Ook de high dynamic range-weergave is prachtig. De afwerking is van een hoog niveau en het uiterlijk is strak, hoewel niet iedereen de duidelijk zichtbare luidsprekers zal kunnen waarderen. Ze klinken in ieder geval goed voor een tv.

