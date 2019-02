Deze televisies hebben het laagste stroomverbruik Ronald Meeus

13 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Staat de tv best wel veel aan bij jouw gezin? Dan is het niet onverstandig om je stroomverbruik in de gaten te houden; sommige tv’s slurpen immers bijzonder veel energie. De Staat de tv best wel veel aan bij jouw gezin? Dan is het niet onverstandig om je stroomverbruik in de gaten te houden; sommige tv’s slurpen immers bijzonder veel energie. De volgende kwaliteitstoestellen scoren ook uitstekend op het vlak van zuinigheid.

Grootte en helderheid zijn belangrijke indicatoren voor het stroomverbruik van je televisietoestel. Dat is niet zo’n goed nieuws, want de trend is dat consumenten vandaag grotere en grotere toestellen in huis rollen. En met de doorbraak van oled-schermen is helderheid een grotere rol gaan spelen. Als je gesteld bent op energiezuinigheid, is het dus zaak om een gulden middenweg te vinden tussen die elementen en wat je apparaat je aan energie kost.

Verbruik en energiekost

Fabrikanten geven twee specificaties mee waaraan je de zuinigheid van een toestel kan aflezen: het stroomverbruik (uitgedrukt in Watt) wanneer het tv-toestel in werking is, en een (door de fabrikant gemaakte!) berekening van de energiekosten per jaar. Wij selecteerden onze lijst energiezuinige toestellen weliswaar volledig op basis van het stroomverbruik. De reden? De kost per jaar is erg afhankelijk van hoe vaak de tv aanstaat, waardoor gebruikers ver boven of onder het gemiddelde kunnen zitten. Ook de omvang van de beeldplaat speelt een belangrijke rol: hoe groter de tv, hoe meer stroom hij verbruikt. We nemen daarom tv’s met een schermdiagonaal van 55 inch (139,7 centimeter) als basis, omdat die schermgrootte volgens recent onderzoek vandaag het vaakst de elektroshop verlaat.

OLED-tv’s met een laag energieverbruik

De doorbraak van oled-schermen (oled staat voor Organic Light Emitting Diodes) brengt gebruikers in een spagaat. De relatief nieuwe schermtechnologie, die in tv’s van onder meer LG Electronics, Philips en Sony zit, geeft een hoge schermhelderheid en een dunner scherm, omdat de miljoenen elektronische deeltjes in de beeldplaat zelf licht geven. Er is dus geen ‘backlight’ of schermverlichting achteraan meer nodig. Maar dat resulteert wel in een hoger stroomverbruik. Voor de allerzuinigste (112 watt) ben je alleen aangewezen op oled-tv’s van LG Electronics, wat niet zo vreemd is: de Koreaanse fabrikant is eigenaar en patenthouder van de technologie, en verkoopt zijn beeldplaten aan andere fabrikanten. De nieuwste innovaties op de technologie, waaronder energiezuinige schermen, komen zo natuurlijk eerst in LG’s eigen tv’s terecht.

55-inch oled-toestellen met een verbruik tot 150W en een maximum jaarlijkse energiekost tot € 152,72

- LG OLED55B8PLA Zwart (€ 1.348,-)

- Philips 55OLED803 Zwart (€ 1.699,-)

- Sony KD-55AF8 Zwart (€ 1.719,-)

- Panasonic TX-55FZW804 Zwart (€ 1.719,-)

De invloed van 4K en HDR

Ook de komst van tv’s in de 4k-resolutie en de HDR (High Dynamic Range)-technologie, die een breder spectrum aan kleuren op het scherm brengt, heeft een invloed op de energiezuinigheid van de tv. Meer beeldpunten op het scherm (4K-tv’s hebben er 3.840 op 2.160, gewone HD-tv’s ‘slechts’ 1.920 op 1.080) betekent ook meer verbruikte stroom. Hetzelfde geldt voor HDR: hoe meer helderheid en hoe meer kleuren, hoe meer energie er nodig is. Daardoor verbruiken 4k-tv’s minstens 70 tot 90 watt, tenminste voor een toestel met een schermdoorsnede van 55 inch (139,7 centimeter).

55-inch 4k-toestellen met een verbruik tot 90W en een maximum jaarlijkse energiekost tot € 152,72

- Philips 55PUS7303 Zilver (€ 599,-)

- LG 55SK8500PLA Zwart (€ 965,43)

- TCL U55C7006 Zwart (€ 621,90)

- Samsung UE55KS9000 Zwart (€ 1.399,-)

