Deze technische snufjes maken je leven zoveel gemakkelijker

Joni Horemans

05 oktober 2020

10u30

Bron: HLN Shop 2 Multimedia We staan er niet altijd bij stil, maar tal van slimme technologische uitvindingen hebben ons leven al gemakkelijker of entertainender gemaakt. Waar vorige generaties ineens hun leven zagen veranderen door de komst van pakweg walkmans of de Nokia-telefoon, zijn er vandaag andere kleinoden in trek.

Altijd veilig ter plaatse

Sinds de komst van de gps zijn tweede piloten die met landkaarten worstelen in de wagen overbodig geworden. Op de meeste smartphones vind je er tegenwoordig ook eentje, maar dat werkt dan weer minder handig als je met de fiets ergens naartoe wil. Fietsen met je toestel in je hand? Slecht idee, je kan ongelukken veroorzaken en je riskeert dan ook boetes. De oplossing diende zich vrij snel aan in de vorm van een speciale fiets-gps, die je op het stuur van je tweewieler kan monteren. Gedaan met je leven riskeren of hopeloos verdwalen. Het toestel laat zich bedienen via een eenvoudige touchdisplay, of via knoppen aan de zij- en onderkant als het handschoenenweer is.

Warme handen, volle batterij

Weinig vervelendere dingen dan batterijen die platvallen net op het moment dat jij je smartphone hard nodig hebt. Ook hiervoor bestaat een handige technologische oplossing: de powerbank. Deze snoerloze herlaadbare batterij voorziet je toestellen op elk moment van stroom. Hoe beter de kwaliteit, hoe meer energie de powerbank zal kunnen opslaan en hoe sneller hij andere batterijen oplaadt alvorens je hem zelf weer moet herladen. Maar er bestaan ook uitvoeringen die zich zonder stopcontact van nieuwe energie voorzien via een zonnepaneeltje, ideaal voor een campingvakantie. En mocht je de koude bergen intrekken: er zijn tegenwoordig ook al powerbanks die je als handverwarmer kan gebruiken.

Overal online

Nog eentje voor online bereikbaarheid. Wil je ook op die afgelegen vakantiehotspots op het internet kunnen? Of vertrouw je die openbare wifi-hotspots toch niet helemaal? Met je eigen draadloze mini-modem op zak draag je je persoonlijke netwerk overal mee naartoe. Ook overdreven roamingkosten behoren zo tot het verleden.

E-books

Natuurlijk blijven we fan van geprinte boeken, maar als je een beetje veel leest, wordt plaatsgebrek vroeg of laat een ding. Ook als je veel onderweg bent, is het gewoon niet zo handig om van die dikke turven in je tas mee te sleuren. Goddank dat er nu e-readers bestaan, en dat zo goed als elk boek nu ook als e-book verkrijgbaar is.

Spelen zonder zorgen

Voor bezorgde ouders is de smart kids watch een zegen. Dit slimme horloge is voorzien van gps, wifi én LBS (location-based service), zodat je steeds weet waar je kind zich bevindt. Verdwalen in de supermarkt of verloren raken in de speeltuin is er zo niet meer bij. Dankzij de simkaart die in de watch zit, kan je kind ook berichten versturen én indien nodig ook een SOS-nummer bellen.

Nooit meer sleutels kwijt

Verspilde je al ettelijke uren van je leven aan de zoektocht naar je verloren sleutels, dan is een sleutelvinder een must in jouw gamma techgoodies. Je downloadt een app op je gsm en wanneer het weer eens zover is, zorgt een simpele klik op de zoekknop ervoor dat het apparaatje aan je sleutelbos via een geluidssignaal verklapt waar ze zich verschuilen. Nu die gsm niet uit het oog verliezen (of dan toch het geluid niet uitschakelen) en je leven is weer heel wat zorgelozer.

