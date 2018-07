Deze tech-toppers scoor je aan spotprijzen tijdens de solden Ronald Meeus

03 juli 2018

10u15

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Eindelijk solden, en dat betekent dan je ook koopjes kan scoren in de tech-afdeling. Hier is een overzicht van een paar van de beste deals die momenteel worden verzameld op technologiesite Tweakers.

PlayStation 4-controller: € 25 (ipv € 60)

Tot eind juli vind je bij elektroketen Krëfel de PlayStation 4-controller voor maar 25 euro. Een diepe duik in de prijs, want de normale richtprijs is € 60. Ideaal voor PlayStation 4-eigenaars die nog een tweede controller zochten voor een medespeler. En met het gratis programma DS4Windows kun je hem ook op een pc gebruiken.

Fujifilm X-T2: € 1.049 (ipv € 1.349)

Bij webwinkel Art & Craft koop je deze indrukwekkende systeemcamera - let op: alleen de body! - voor 300 euro minder dan de gangbare prijs. De richtprijs ervan was origineel € 1.700, dus hij is op zich al stevig in prijs gedaald. Je hebt ook tijd om na te denken over je aankoop, want de actie blijft lopen tot 30 september.

Motorola Moto Z 32GB: € 199 (ipv € 279)

Ook bij Krëfel betaal je 80 euro minder voor deze al wat oudere Android smartphone van Motorola. Maar hij laat Moto Mods-uitbreidingen toe, en heeft een schermresolutie die ver boven de hd-standaard zit. De actie loopt tot eind juli.

Apple iPad Pro 512 gb: € 999 (ipv € 1.178)

Als je snel bent (de voorraad is bijna op, zegt de retailer) koop je een iPad Pro met 512 gigabyte geheugen voor bijna 200 euro minder dan de gemiddeld geldende prijzen. Het is het model met wifi en mobiel internet erop.

Onkyo NCP-302-netwerkspeaker: € 99 (ipv € 139)

Deze multiroom-netwerkspeaker van Onkyo, klaar voor gebruik met streamingdiensten als Spotify, Deezer en Pandora, maar ook voor lokale streaming met Google Cast, staat onder meer op Bol.com te koop voor 40 euro minder dan de scherpste prijs. De originele richtprijs was € 299.

