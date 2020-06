Deze tech-gadgets maken je zomer goed

Ronald Meeus

23 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/gadgets 0 Multimedia Of je de zomervakantie nu in je eigen achtertuin doorbrengt of op een veilige vakantiebestemming, er zijn altijd wel gadgets die toevoegen aan het plezier. Onze techspecialist zocht 5 favorieten uit.

Sonos Move (€ 400)

De Sonos Move is nu al goed op weg om een van dé zomergadgets van 2020 te worden, en dat heeft goede redenen. Je kan er zowel binnen- als buitenshuis muziek mee streamen: binnen koppel je de Move aan je wifi, buiten gebruik je bluetooth. Dankzij de IP56-certificering kan je er ook perfect een dag mee naar het strand of recreatiedomein: van een paar spatten water of wat zand gaat ie zeker niet dood. Heb je al een Sonos geluidssysteem, dan is de Sonos Move een perfect aanvulling daarop. Als er al klachten van gebruikers zijn - en die zijn eerder zelden - dan gaan ze altijd over hetzelfde: dat de Google Assistant ‘wel nog wat kuren heeft’, dat het voor een mobiele speaker nog een vrij zwaar ding is en dat de prijs toch wel stevig is. Ook: de batterij zingt het ongeveer 8 tot 10 uur uit, wat nog vrij beperkt is voor een mobiele speaker. Bekijk hier de Sonos Move.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Kobo Libra H2O (€ 180)

We zijn vast niet de enigen die tijdens de vakantie kunnen genieten van een luie stoel, een frisse cocktail en een spannend boek. Maar zeulen met boeken in de koffer? Neen, dank u. Dan koop je beter een e-reader zoals deze Kobo Libra H2O: ligt gemakkelijk in de hand, weegt amper iets (190 gram) en op het Full HD e-ink scherm kan je ook in de zon lezen zonder last te hebben van reflecties. De H20 verraadt het ook al: uiteraard is dit toestel waterdicht. Handig is ook de extra brede ‘bezel’ of schermrand die je als handvat kunt gebruiken. Bekijk hier de Kobo Libra H2O.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Nintendo Switch (vanaf € 210)

De evergreen voor gamers die zich buitenshuis aan een spelletje willen wagen: de Nintendo Switch. Wanneer het echt voor zomers gebruik is, ga je wellicht het liefste voor de goedkopere, kleurrijkere Lite-versie. Die heeft een richtprijs vanaf € 210. De klassieke versie, die je ook op je tv kunt aansluiten, begint bij € 300, al zijn er vandaag vooral bundels voor 100 euro meer in de handel, waar je dan meteen games en/of extra accessoires bijkrijgt. Welke games je erop kan spelen? De nieuwe game Animal Crossing: New Horizons is zalig verslavend en kan je uren mee zoet zijn, maar ook een oude getrouwe als The Legend of Zelda: Breath of the Wild blijft fun om te spelen. Bekijk hier de Nintendo Switch.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Marshall Monitor II-koptelefoon (€ 300)

Deze koptelefoon van de bekende fabrikant van gitaarversterkers scoorde onlangs nog zeer hoog tijdens een test van de Tweakersredactie. Met zijn ronde vorm ziet de Monitor II er retro maar tegelijkertijd ook modern uit. 300 gram is wel aan de zware kant voor een koptelefoon, al is hij op die manier ook wel robuust. Het leukste accent in zijn uiterlijk is de gouden knop op de rechteroorschelp, die als een soort joystick werkt. Het geluid vinden we mooi gebalanceerd, met strakke middentonen en uitstekende noise cancelling. Bekijk hier de Marshall Monitor II-koptelefoon.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Apple iPad Pro 2020 (€ 872)

Grote tablets worden steeds populairder, en de Apple iPad Pro 2020 is niet minder dan een topper, zeker voor creatieve zielen. De snelle A12Z-processor zorgt voor een groot gebruiksgemak - die processor zat trouwens ook al in het model van 2018, maar blijft zo krachtig dat vernieuwing hier geen must was. Sluit er een Smart Keyboard of Apple Pencil op aan, en je kan typen of met de pen notities nemen of tekenen. Opstekers zijn ook de lange batterijduur, hoge schermverversingssnelheid en de opslagruimte. Wel opletten: de accessoires (Keyboard, Pencil) zitten, zoals we gewend zijn van Apple, niet standaard in het pakket, maar moet je er los bijkopen. En die zijn ook best prijzig, dus mispak je niet. Bekijk hier de Apple iPad Pro 2020.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Lees ook:

Dit zijn de drie beste e-readers van het moment

Microsoft Surface Go 2 Review - De gespleten persoonlijkheid van een ‘tabtop’

Zeven noisecancelling hoofdtelefoons - Met een onverwachte favoriet