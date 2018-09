Deze tech-gadgets heb je écht nodig voor school

03 september 2018

De eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt er traditioneel stevig geïnvesteerd in materiaal - in deze tijden is dat niet zelden elektronisch van aard. We zochten uit welke onmisbare, handige of gewoon toffe tech-gadgets je momenteel aan de beste prijzen vindt.

Tablet

Waar de laptop intussen een belangrijk werkinstrument is in de hogere regionen van het middelbaar onderwijs, zet ook de tablet zijn opmars verder in zowel het hoger als het lager. Goede tablets moeten ook niet altijd superduur zijn; de prijzen zijn echt wel democratisch geworden de afgelopen jaren.

Apples iPad blijft natuurlijk de grootste sterkhouder, maar ook Androidtoestellen kunnen interessant zijn. Ook up and coming zijn de op Windows draaiende hybridepc's, die het midden houden tussen laptop en tablet.

Wetenschappelijke rekenmachine

De grootste must in de lessen wiskunde is de wetenschappelijke rekenmachine. Op een gewone rekenmachine - tegenwoordig ook te vinden op zo goed als elke smartphone en tablet - kan je hoogstens een vierkantswortel trekken. Wil je sinus, cosinus, e.d. berekenen, dan heb je een wetenschappelijk toestel nodig. De meest gekende merken zijn Texas Instruments, Canon en HP. Met een basismodel van pakweg 20 euro kan je al heel wat, maar je vindt er ook voor meer dan 100 euro, dan uiteraard inclusief indrukwekkende kleurenschermen of opslaggeheugen.

Printer

Ondanks de snelle digitalisering moet veel huiswerk nog steeds op papier worden ingediend. Gelukkig kan je de meeste inktjetprinters tegenwoordig aan een redelijke prijs kopen. Bestudeer op voorhand wel goed wat de inktpatronen van je toestel kosten, want die kunnen de rekening aardig doen oplopen.

Backupdrive

Je huiswerk of papers, je uitgetikte cursusnota's, je schoolfoto's... die moet je toch allemaal ergens opslaan, niet? En tenzij je wil dat je computer, smartphone of tablet beginnen kreunen onder hun zwaar overladen interne geheugen, sla je ze best op extern. Clouddiensten zijn populair, maar ook niet helemaal zonder hackgevaar, dus wie zijn gegevens daarnaast fysiek wil besparen koopt best een externe opslagschijf. Tip van het huis: gebruik gewoon beide!

Powerbank

Batterijduur: het is en blijft een belachelijk groot probleem. Al die apparatuur die mee naar school gaat, moet natuurlijk ook nog power hebben aan het eind van de dag. Een powerbank kan dan echt goed van pas komen. Hier kan je de prijzen vergelijken van de toestellen die het beste aangeschreven staan.

