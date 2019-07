Deze smartwatches zijn goed én stijlvol Ronald Meeus

19 juli 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartwatches 1 Multimedia Smartwatches worden steeds populairder. Slimme horloges moeten niet alleen veel kunnen. Liefst zijn ze ook mooi om naar te kijken. Dit zijn onze vier stijlvolle toppers.

Dames: Samsung Galaxy Watch (€235)

Net zoals de grote merken hun ‘flagship’-smartphones in verscheidene modieuze kleurtjes lanceren, komt er tegenwoordig ook een brede keuze aan smartwatches op de markt. Zo heeft de Galaxy Watch van Samsung onder meer een uitvoering in rosé goud. Ook die ‘vrouwelijke’ variant heeft een mooi robuust design, met een brede keuze uit verschillende wijzerplaten. De smartwatch werkt vooral samen met Android, maar er zijn ook functies die ze uitwisselt met een iPhone. Ook mooi is dat ze uit roestvrij staal is gebouwd, waterresistent is, en het scherm achter het bijna krasvrije Gorilla Glass SR+ zit. Bekijk hier de Samsung Galaxy Watch.

Compatibel met Android en iOS.

Dames: Fossil Q Venture HR (€ 237)

Smartwatchpionier Fossil blonk de afgelopen jaren vooral uit in zijn samenwerkingen met modehuizen als Emporio Armani en Michael Kors, wat resulteerde in een paar erg trendy modellen. Maar ook de eigen toestellen, zoals deze Fossil Venture HR in grijs/wit, hebben een trendy look. Ook qua hardware is dit prima: ze heeft een mooi scherm, diverse opties, en een hartslagsensor voor wanneer je ze ook wilt gebruiken voor lichaamsbeweging. De batterijduur valt dan weer wat tegen. Bekijk hier de Fossil Q Venture HR.

Compatibel met Android en iOS.

Heren: Apple Watch Series 4 (€ 414)

Apple blijft het goed uitzingen op de smartwatchmarkt, en toont met de Series 4 van zijn Apple Watch een slim horloge dat onder meer dertig procent meer beeldoppervlak heeft, en - dankzij een speciale schermtechniek voor batterijbesparing - een batterijduur die op 18 uur wordt geschat. Ze weten er ook nog steeds een fashion statement van te maken; de Apple watch is dan ook een horloge dat onder geen enkele kleur van hemdsmouw misstaat. Bekijk hier de Apple Watch Series 4.

Compatibel met iOS.

Heren: Garmin Vivoactive 3 (€ 193)

Met zijn Vivoactive 3 levert de Amerikaanse fabrikant Garmin een prima sporthorloge voor de fervente sporter, met veel smartfuncties. Hij geeft een betrouwbare meting van het hartritme van de gebruiker, een lange accuduur en een nauwkeurige gps. Ook staan er heel wat verschillende sportprogramma’s op. Minpunt: er is geen opslag voor muziek. Bekijk hier de Garmin Vivoactive 3.

Compatibel met Android en iOS.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde smartwatches. (4 sterren en meer)

