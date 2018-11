Deze smartphones zijn niet de allerduurste, maar wel bij de beste

Ronald Meeus

19 november 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Samsung, Huawei en Apple pakken graag uit met hun allerduurste en allerkrachtigste+ smartphones, maar ze hebben ook toestellen op de markt die net een prijsklasse lager zitten. Hoe verhouden die zich tegenover elkaar?

Samsung Galaxy S9+ (€ 644)

De Galaxy S9+ ligt fijn in de hand, heeft een prachtig scherm dat in vrijwel alle omstandigheden goed afleesbaar is, verbeterde luidsprekers die nu ook stereo weergeven, een van de beste camera’s die je in een smartphone zult vinden, vooral voor fotograferen bij weinig licht, en krachtige hardware die een vloeiende gebruikservaring biedt. Tel daarbij op de mogelijkheid om óf geheugen uit te breiden óf een tweede simkaart in te voegen en de aanwezigheid van een 3,5mm-jack, en je hebt een zeer complete telefoon. Bekijk hier de Galaxy S9+.

(lees verder onder de foto)

Huawei Mate 20 (€ 756)

Deze standaarduitvoering van de Huawei Mate 20 heeft zelfs een iets groter scherm dan de Pro-versie. Maar het gaat om een telefoon die in wel meer belangrijke opzichten verschilt van de Pro-versie. De Mate 20 heeft een lcd, tegenover het oledscherm van de Pro. Ook heeft hij aanzienlijk grotere bezels. De inkeping boven in het scherm is een stuk kleiner en huisvest alleen een frontcamera. De vingerafdrukscanner zit bovendien niet achter het scherm, maar achter op de behuizing, vlak onder de camera. Die bestaat eveneens uit drie camera’s met dezelfde functies (groothoek, regulier en tele), maar met andere sensors. Daarnaast is de accu kleiner, met 4000mAh. Een voordeel op de Pro-versie is dat hij wél een 3,5mm-audio-aansluiting heeft. Bekijk hier de Huawei Mate 20.

(lees verder onder de foto)

Apple iPhone XR (€ 844)

De XR is de goedkoopste nieuwe iPhone voor dit jaar. Ten opzichte van de krachtigere XS en XS Max lever je op een paar belangrijke punten in. Zo is het scherm een lcd in plaats van een oled. Ook moet je het doen zonder de tweede camera met telelens op de achterkant. Daar staat tegenover dat veel hetzelfde is, waaronder de processor, camera en Face ID-gezichtsherkenning. De prestaties zijn ook nagenoeg gelijk. De accuduur is zelfs een stuk beter dan die van de XS en XS Max. Als je nagaat dat de XR in allerlei kleuren verkrijgbaar is en bovendien met 859 euro veel goedkoper is dan de XS en XS Max, dan is het duidelijk dat dit voor veel iPhone-gebruikers die willen upgraden de beste keuze is. Bekijk hier de Apple iPhone XR.

Vergelijk hier alle toestellen van Apple, Huawei en Samsung volgens prijs en beoordeling

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

De comeback van de klaptelefoon: de opvouwbare smartphone komt eraan

Zo lang gaat jouw huidige iPhone nog mee

Waarom de net gelanceerde Huawei Mate 20 zich eventjes de beste smartphone mag noemen