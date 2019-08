Deze smartphones zijn ijzersterk én eenvoudig in gebruik Ronald Meeus

21 augustus 2019

11u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Niet iedereen heeft behoefte aan een (vaak peperdure) flagship-smartphone met veel toeters en bellen. De fabrikanten houden daar ook rekening mee: dit zijn enkele basismodellen van bekende en minder bekende merken die meer dan voortreffelijk hun werk doen.

Motorola One Vision (€ 269)

De Amerikaanse fabrikant Motorola, deel van de wereldwijde Lenovo-groep, levert met de One Vision zijn tweede toestel in zijn One-serie af, die uitsluitend op het vereenvoudigde Android One-besturingssysteem draait. Geweldig zijn de royale opslagcapaciteit van 128 GB en de prima prestaties van de centrale processor. De camera maakt met voldoende licht best wel mooie foto’s. Een echt minpunt vinden we de accuduur. De grafische prestaties zijn best aardig, zonder meer. Tenslotte is er dan nog het display dat keurig een full hd+ resolutie biedt, net als een 21:9 beeldverhouding. Dat laatste kan een voordeel zijn: als je verwacht films in de originele beeldverhouding te gaan bekijken op je smartphone, of als je de smalheid van een dergelijk toestel waardeert. Bekijk hier de Motorola One Vision.

Samsung Galaxy S10e (€ 531)

De Galaxy S10e is een sterk high-end toestel voor toch wel een relatief zachte prijs. Hij heeft een redelijk groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing. Om dat te bereiken, heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera achter zit. Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en een kwalitatief hoogstaand oled-scherm dat niet gebogen is (zoals bij de S10 en S10+). Verder heeft hij een prima camerasysteem, waarbij de groothoeklens een handige toevoeging is. De foto’s zijn van goede kwaliteit, maar de primaire camera van Samsung is op sommige vlakken voorbijgestreefd door de beste smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, waterdicht en compact, én ligt lekker in de hand. Minpuntje: die glazen achterkant blijft breekbaar en zeer gevoelig voor vuile vingervegen. Bekijk hier de Samsung Galaxy S10e.

Google Pixel 3a (€ 369)

Google heeft bij haar Pixel 3a slimme keuzes gemaakt over wat weg kon en wat moest behouden blijven in vergelijking met de duurdere Pixel 3-smartphones. Het belangrijkste voordeel is de camera, want die kan mee met de absolute top. De software is een tweede goede reden om voor de 3a te gaan. Je krijgt dezelfde ondersteuning als bij de duurdere Pixels. Wat ontbreekt: waterdichtheid, wat jammer is. Nog nadelen: de middenklasse-processor en het tragere geheugen. Maar gezien de prijs zijn dat eigenlijk geen dingen om over te klagen. Bekijk hier de Google Pixel 3a.

Xiaomi Redmi Note 7 (€ 184)

De Redmi Note 7 combineert een goed scherm met uitstekende resultaten in rekenkracht en grafische prestaties. Ook de accu is niet mis voor een toestel van deze prijsklasse. En, aangezien we het hier over een toestel van minder dan 200 euro hebben, willen we toch even aanstippen dat ook dat uitstekend afgesteld scherm met Full HD-resolutie, 4 gigabyte aan werkgeheugen, en 64 GB om gegevens op te slaan best wel straffe eigenschappen zijn. Bekijk hier de Xiaomi Redmi Note 7.

Apple iPhone 8 (€ 590)

Wie toch zweert bij iPhone, vindt momenteel het beste compromistoestel in de iPhone 8. De camera is erop vooruitgegaan, draadloos laden is een fijne toevoeging en de nieuwe A11 Bionic-chip is een beest. Ook heeft deze iPhone een achterkant van glas in plaats van metaal. De iPhone 8 heeft net als zijn voorganger een prima accuduur, een goede bouwkwaliteit en een krachtige trilmotor. Wel is het jammer dat hij geen dubbele camera heeft, in tegenstelling tot zijn grote broer, de iPhone X. Bekijk hier de Apple iPhone 8.

