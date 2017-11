Deze smartphones zijn goedkoop én degelijk

08u00 0 Thinkstock Zoek je een degelijke smartphone voor een niet al te hoge prijs? Kijk dan in deze lijst. Multimedia Moét je noodzakelijk honderden euro's uitgeven aan een smartphone? Natuurlijk niet: hier is een overzicht van prima toestellen die je voor een prijs tot 200 euro al aantreft in het winkelrek, en waarbij je niet teveel toegevingen moet doen ten opzichte van de 'grote' apparaten.

Wiko De Wiko Upulse-smartphone.

Wiko Upulse (€ 177)

Vanuit Frankrijk komt deze frisse Wiko Upulse-smartphone onze winkelrekken binnen, met specificaties die prima in lijn zijn met zijn prijs (een scherm met 1280x720 pixels, vierkernige processor, 13-megapixelcamera) en een batterij (met 3.000 milliampère) die daar zelfs een stuk boven zit.

Archos Een stevig toestel van het Franse Archos.

Archos Sense 47x (€ 157)

Het eveneens Franse Archos komt met een toestel dat op veel vlakken wat achterloopt in vergelijking met andere apparaten in dit overzicht: de processor is bijvoorbeeld niet bijzonder snel. Maar hij heeft wel een camera met een fatsoenlijke resolutie, en hij kan tegen een stootje. Dat maakt er een uitstekend toestel van voor sporters en mensen met een buitenberoep.

Motorola De Plus-versie van de Moto C.

Motorola Moto C Plus (€ 130)

Deze plus-versie van Motorola's Moto C-budgettelefoon krikt de resolutie van het scherm op naar 1280x720 pixels, en heeft een vierkernige 64-bit-processor. Maar de grote ster bij dit budgetmodel is de 4.000 mAh-accu, die een kracht heeft die veel vlaggenschipsmartphones missen.

Nokia De nieuwe Nokia 3.

Nokia 3 (€ 150)

Onder de nieuwe fabrikant HMD Global begint Nokia weer enige betekenis te krijgen als smartphonemerk. Met dit budgettoestel bijvoorbeeld, waarin onder meer een relatief krachtige vierkernige processor zit. Wie graag selfies neemt zal wel balen van de middelmatige camera, maar voor wie houdt van een pure Android-ervaring en vooral erg veel uithuizig over het internet surft is het een aanrader.

Gigaset Een volwaardig HD-scherm is het paradepaardje van deze Duitse budgettopper.

Gigaset GS270 (€ 183)

En hier zie: een toestel met een volwaardig hogedefinitiedisplay, van de Duitse fabrikant Gigaset. Dat is een fabrikant van draadloze landlijntelefoons die zich ook aan smartphones heeft gewaagd, en - zoals deze klepper - toestellen met prima specificaties op de markt brengt. Zelfs de versie van Android die erop staat, uitvoering 7.0 of Nougat, is nog vrij recent.

