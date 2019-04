Deze smartphones hebben een straffe batterij Ronald Meeus

08 april 2019

08u00

Weinig dingen zo vervelend als midden in de dag met een lege batterij van je smartphone vallen. Logisch dus, dat veel mensen extra op de batterijduur letter bij de aankoop van een nieuwe smartphone. Deze recente toestellen zorgen ervoor dat je minstens een volle dag gerust bent zonder dat je tussentijds moet bijladen.

Huawei P30-serie (€ 749 - € 999)

In de laatste jaren is de gemiddelde accuduur van smartphones flink vooruitgegaan en de Huawei P20 en P20 Pro deden op dit gebied goede zaken, dus de verwachtingen voor deze P30-toestellen waren hoog. Ze worden ook ingelost, en hoe! De P30 Pro en de P30 houden het respectievelijk 13u57 en 13u46 vol bij webbrowsen en eindigen daarmee op de eerste en tweede positie. Ze scoren zo meteen een pak beter dan de Samsung S10-serie. Bekijk hier de Huawei P30 en de Huawei P30 Pro.

Samsung Galaxy S10-serie (€ 667 - € 900)

Slecht kan je de accucapaciteit van Samsungs drie Galaxy S10-toestellen (de S10, de S10+ en de S10e) allesbehalve noemen, zeker niet in verhouding tot het schermniveau. De plus-versie rekt het wat langer (11u34m), al is het verrassend dat de goedkopere en vereenvoudigde S10e het langer uithoudt dan de ‘gewone’ S10 (9u53m versus 9u28m)! Een en ander heeft te maken met het scherm: het scherm is sowieso een grote energievreter, en dat van de S10 is een beetje groter en klaarder. Welk model je ook kiest, het zijn allemaal volhouders, waar je vlotjes het einde van de dag mee haalt. Bekijk hier de Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e.

Apple iPhone XS Max (€ 1.137)

De Apple-fanaten die een toestel willen dat het zo lang mogelijk uitzingt, moeten het met de XS Max doen. Met een accucapaciteit van 3174mAh (milliampère-uur, de aanduiding voor batterijcapaciteit) is dit Apple’s huidige topper. Je kan er ongeveer 9u29m mee webbrowsen. Alleen bij het browsen over een 4G-netwerk draineert de batterij wat sneller. Bekijk hier de Apple iPhone XS Max.

Nokia 8.1 (€ 356)

De recentste update van Nokia’s budgettopper heeft, toch voor een smartphone van deze prijs, een forse batterij van 3.500 mAh. Natuurlijk heeft het toestel een scherm en een processor die niet al te krachtig of veeleisend is, wat ook meteen een positief effect heeft op de accuduur. Maar voor wie het echt belangrijk vindt om met een (goedkoop) toestel rond te lopen dat héél lang - tot twee dagen - zonder opladen kan, is dit een aanrader. Bekijk hier de Nokia 8.1.

Xiaomi Pocophone F1 (€ 348)

In datzelfde budgetsegment is de Xiaomi Pocophone F1 een evergreen aan het worden. Ook wat accuduur betreft: de telefoon is misschien 8,8mm dik, maar je krijgt daar een 4000mAh-accu voor terug. Een lichtgewicht telefoon, met een zwaargewicht batterij dus, want je kan er gemiddeld 13u26m mee webbrowsen. Bekijk hier de Xiaomi Pocophone F1.

