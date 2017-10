Deze smartphones gebruik je beter niet meer 08u00 0 AFP Multimedia Fysiek kan de smartphone die je op zak draagt, als je er een beetje zorg voor draagt tenminste, wel tien jaar oud worden. Maar het probleem zit hem in de software: de besturingssystemen waarop de toestellen draaien krijgen na enkele jaren tijd geen updates meer, waardoor ze een gemakkelijke prooi worden voor hackers. Hier lees je precies welke apparaten nog wel eventjes safe zijn, en welke je beter meteen vervangt.

iPhones: meer dan vijf jaar oud

Apple maakt er een erezaak van om nieuwe versies van zijn iOS-besturingssysteem nog vijf jaar lang te blijven ondersteunen. Dat betekent dat je nog wel eventjes veilig bent met iets oudere toestellen. Op dit moment is het, Apples vijfjarenregel in acht genomen, veilig om alle iPhones vanaf de iPhone 5S te blijven gebruiken. Hier is een overzicht van iPhones in de handel die momenteel nog worden ondersteund.

Android-smartphones: meer dan drie jaar oud

Google, de eigenaar van Android, houdt in de regel na drie jaar op om een versie van zijn besturingssysteem te ondersteunen. Dat betekent momenteel dat je safe zit tot Androidversie Lollipop (5.0), eind 2014 op de markt gebracht. Alle Androidtelefoons die dus dat systeem draaien, of de nieuwere Marshmallow (6.0), Nougat (7.0) en Oreo (8.0), zijn op dit moment safe, alle oudere apparaten kunnen worden geviseerd door virussen en malafide software. Hier is een overzicht van Androidsmartphones die nog wel eventjes veilig blijven.

Alle Windows Phone-smartphones

Als je nog met een Windows Phone-toestel rondloopt, is er geen nuance mogelijk: nù een nieuw toestel kopen. Microsoft heeft namelijk onlangs zijn eigen smartphone-besturingssysteem getorpedeerd, waardoor er geen enkele nieuwe update meer komt voor Windows Phone. Dat maakt er natuurlijk een gedroomd doelwit van voor computerinbrekers. Een Windows 10 Mobile-toestel kopen is een alternatief, al heeft Microsoft ook al gezegd dat het voor dat besturingssyteem hoogstens nieuwe beveiligingsupdates zal blijven uitsturen: nieuwe features kun je vergeten.



