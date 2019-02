Deze smartphone gaat vijftig (!) dagen mee zonder opladen kg

26 februari 2019

16u12

Bron: The Verge, Expert Reviews 0 Multimedia Op techbeurs MWC in Barcelona stelde het Franse Avenir Telecom de Energizer Power Max P18K Pop voor. De kloeke telefoon herbergt een batterij met een waanzinnige capaciteit van 18.000 mAh. Daarmee zou de smartphone het maar liefst vijftig dagen volhouden.

Als er één ding is waar meeste moderne smartphones niet in uitblinken, dan is het wel de batterij. De meeste toestellen houden het al voor bekeken na één dag gebruik - een heel verschil met de gsm-toestellen van weleer, die dagenlang zonder oplaadbeurt konden. De Energizer Power Max P18K Pop kan wél nog concurreren met die lange levensduur, maakt Avenir Telecom zich sterk.



De smartphone wordt uitgerust met de “grootste batterij ooit” in een telefoon voor consumenten, klinkt het voorts. Die accu heeft een capaciteit van maar liefst 18.000 mAh. Om dat getal even in perspectief te plaatsen: vlaggenschepen als de Samsung Galaxy S10+ en de iPhone Xs Max beschikken over respectievelijk 4.100 mAh en 3.174 mAh.

Tussen twee en vijftig dagen

Volgens Avenir Telecom zou de Power Max P18K Pop het vlotjes twee dagen volhouden als je voortdurend video’s afspeelt of vijftig dagen in ‘standby’, wanneer de telefoon gewoon aan staat maar niet gebruikt wordt. Belangrijk: als je erin slaagt om de batterij volledig leeg te laten lopen, zou het ongeveer acht uur duren om die opnieuw op te laden.





Die grote batterij heeft natuurlijk wel een nadeel: het toestel zelf heeft nogal lijvige afmetingen, zo is te zien op foto’s van Techzine. De Energizer Power Max P18K Pop is maar liefst 18 millimeter dik. Dat is bijna zo dik als drie iPhones op elkaar gestapeld. Dat doet vermoeden dat zo’n monster niet echt makkelijk is om te hanteren, laat staan dat het comfortabel in je broekzak zou passen.

Hapering

Voor de rest komt het toestel met vrij respectabele specificaties. De telefoon heeft een schermdiagonaal van 6,2 inch (15,7 cm), vijf camera’s, 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte. Volgens een journalist van The Verge, die het toestel in handen kreeg op MWC, zou de telefoon echter niet bepaald vlot draaien en soms zelfs haperen. Niet echt een aanrader dus, tenzij je de batterij belangrijker vindt dan een goede telefoon.



De Energizer Power Max P18K Pop komt deze zomer uit en krijgt een adviesprijs van 600 euro mee.

