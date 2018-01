Deze slimme robot krijgt podiumvrees en zet presentator in zijn hemd JC

10u45

De slimme robot CLOi van LG. Een robot die volgens LG een innovatief hulpje in het huishouden hoort te zijn, heeft tijdens een podiumpresentatie tijdens de technologiebeurs CES 2018 grandioos gefaald. De robot negeerde de meeste vragen van de presentator, wat leidde tot nerveus gelach van het publiek.

De presentatie van de slimme robot van LG, die werkt op basis van de voice assistant CLOi, moet zowat de meest gênante vertoning in de CES-geschiedenis zijn. De robot beantwoordde een reeks vragen van vice-voorzitter marketing David VanderWaal met complete stilte.

"Vandaag ga ik demonstreren hoe LG AI het leven van de mensen makkelijker en beter maakt, zowel thuis als buiten", zei VanderWaal. De robot begroette hem, en slaagde erin een vraag over VanderWaals agenda te beantwoorden. Maar daarna liep het helemaal mis.

Stilte

"CLOi, is mijn wascyclus afgelopen?" "CLOi, wat staat er vanavond op het menu?" "CLOi, spreek je opnieuw tegen mij? Welke recepten kan ik maken met kip?" Drie vragen die de robot klaarblijkelijk moet kunnen beantwoorden, maar tijdens de presentatie bleef het gisteren oorverdovend stil.

"Zelfs robots hebben slechte dagen", probeerde VanderWaal het nog eens met een grapje, om uiteindelijk zijn toevlucht te nemen tot het touchscreen van de koelkast om te checken wat erin lag.

LG omschrijft CLOi, die ontworpen is als een alternatief voor Siri, Alexa en Google Assistant, als een robot die "zowel emotionele interactie als innovatieve hulp biedt voor klanten op basis van AI-technologie".

De demonstratie maakte echter pijnlijk duidelijk dat AI-systemen niet altijd doen wat ze horen te doen. Experts spreken van een rampzalig debuut voor de robot. Volgens Ben Wood, analist bij CCS Insight, die zich in het publiek bevond, zal de misgelopen presentatie het bedrijf schade toebrengen. "Bovendien zet het een bezorgdheid over alle bedrijven die hier exposeren in de verf: is hun technologie echt klaar voor veelvuldig gebruik?"

Nog drie robots

VanderWaal onthulde later - wel met succes - nog drie andere LG-robots. Porter Robot is ontwikkeld om de bagage van hotelgasten naar hun kamer te dragen en gasten te helpen met het in- en uitchecken. Shopping Cart Robot heeft een barcodescanner zodat klanten in een supermarkt hun artikelen kunnen scannen voor ze ze in het karretje leggen. En Serving Robot serveert klanten in restaurants hun maaltijden en drankjes.