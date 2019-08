Deze schakelaar ‘dimt’ het internet: blokkeer sociale media met één draai aan de knop kg

13 augustus 2019

12u45 0 Multimedia Je internet een standje lager zetten, net zoals je je thermostaat lager kunt zetten: dat is het doel van Mynder, een ‘internetschakelaar’ van Nederlandse makelij. Eén draai aan de knop en je beslist zelf welke apps, websites en andere internetdiensten jouw tijd kunnen opeisen - en welke zonder pardon even worden geblokkeerd.

De Mynder-knop is een beetje zoals de reclamesticker op de brievenbus, verklaart de gelijknamige Nederlandse start-up die het gadget deze zomer op de markt bracht. Door de schakelaar op één van de vijf standen te zetten, kan je kiezen welke websites geblokkeerd worden. JA tegen e-mails en telefoontjes, NEEN tegen Facebook en Netflix, bijvoorbeeld. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is de schakelaar (een druppelvormige knop aan de muur) en een apparaatje (de ‘filter’) dat je aan je router aansluit.

Vijf standen

De schakelaar heeft vijf vaste standen, en elke stand komt met eigen restricties. Stand 1 is het meest beperkend: in die modus worden pornowebsites, sociale media, games, video- of muziekplatformen én e-maildiensten geblokkeerd. Stand 5 is het volledige, vrije internet in al z'n glorie. Daartussen zit al de rest: liever wel gamen, maar geen WhatsApp-notificaties? Dan kies je stand 3. Wel een muziekje opzetten via Spotify, maar geen tijd voor YouTube-filmpjes? Dan is stand 2 aangewezen. Alles behalve porno en gokwebsites? Stand 4 helpt je op weg.



De platformen worden geblokkeerd dankzij een filtersysteem. De apps en websites die je opent worden afgetoetst aan een grote databank: valt één van hen onder een categorie die via de schakelaar geblokkeerd is? Dan wordt de toegang versperd. Die websites worden overigens lokaal geblokkeerd: volgens Myndr zijn ze door het bedrijf zelf niet zichtbaar.



Ongestoord

Een meedogenloos hard systeem, maar wel één dat effectief kan zijn. Omdat de websites ter hoogte van je wifinetwerk worden geblokkeerd, werkt de filter immers op elk toestel dat met het netwerk is verbonden: je smartphone, tablet of pc (en de toestellen van je familieleden).



Zo kan je even ongestoord genieten van een etentje met de kinderen of thuis een dagje doorwerken zonder afleiding, beweert het Nederlandse bedrijf. De grote knop aan de muur moet het hele proces ‘democratisch’ maken: iedereen kan de stand zien en aanpassen. Iets helemaal anders dan de filters die ouders op de smartphones van hun kinderen kunnen plaatsen of de routers die - uit pure wanhoop - uit het stopcontact worden getrokken.

“We hebben veel onderzoek gedaan, ook onder de Myndr-testers. De balans vinden blijkt voor veel ouders echt een enorme uitdaging. Afpakken van smartphones of de wifikabel eruit trekken zijn geen uitzonderingen”, verklaart oprichter Maarten Wolzak in een persbericht. Hij noemt de internetschakelaar “geen verlengstuk van ouderlijk gezag maar een hulpmiddel om samen bewuster digitaal te leven”. “Want ouders zijn vaak nét zo schuldig aan overmatig gebruik als kinderen. En dan kijk ik zeker mezelf ook even aan”, klinkt het.



Voor een Myndr-kit met een schakelaar en een wifirouter tel je 189 euro neer. Voorlopig is het niet mogelijk om eigen, gepersonaliseerde filters aan te maken waarbij je zelf kiest welke specifieke websites worden geblokkeerd. Die functie komt er in de toekomst wel aan.