Deze Samsung-smartphones zullen een jaar langer updates krijgen Yorick Dupon

18 augustus 2020

09u10

Bron: eigen berichtgeving 6 iHLN Begin deze maand kondigde de Koreaanse technologiefabrikant Samsung Electronics aan dat dure smartphones vanaf de Samsung Galaxy S10 drie Android-updates zullen krijgen. Samsung België deelde nu met onze redactie de exacte lijst met toestellen die in ons land extra updates zullen krijgen.

Smartphones in de Galaxy S10 en Note 10-reeks zullen nog updates krijgen tot en met Android 12. Het gaat dan om de Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 10 lite, Note 10 en Note 10+. Uitzondering is de Samsung Galaxy S10 Lite, die zal tot Android 13 geüpdatet worden.

De smartphones in de S20 en Note 20-reeks die dit jaar werden aangekondigd, zullen meegaan tot en met Android 13. Het gaat concreet om deze smartphones: Galaxy S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra en Note 20 Ultra 5G. Ook de Samsung Galaxy Z Flip krijgt updates tot en met Android 13.



Bij de tablets krijgen de Samsung Galaxy Tab S6 en Tab S6 Lite tot en met Android 12 updates. De in augustus aangekondigde Tab S7, Tab S7 5G, Tab S7+ en Tab S7+ 5G zullen tot en met Android 13 gaan.

Alle smartphones in de Galaxy S-, Galaxy Note-, Galaxy Foldable, Galaxy Tab S-reeksen krijgen van Samsung gegarandeerd drie Android-updates na lancering.

Ook krijgen de populaire Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71 een jaar langer Android-updates dan voordien. Deze zullen meegaan tot en met versie 13. Nieuwe toestellen in de Galaxy A-reeks zullen niet allemaal drie jaar lang updates krijgen. Dat is afhankelijk van de hardware in de smartphones.

Aron Wils, Corporate Affairs Officer bij Samsung Benelux, benadrukt bovendien dat het niet daarbij blijft: “Maandelijkse veiligheidsupdates stoppen niet na drie Android-versies. Zo hebben enkele Samsung-toestellen die op Android 8 Oreo draaien vorige maand nog security-updates ontvangen.”

Vergelijk de Smartphone modellen hier