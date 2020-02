Deze robotstofzuigers maken je leven zoveel gemakkelijker

Ronald Meeus

27 februari 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Ieder jaar worden er wereldwijd zo’n 50 miljoen Ieder jaar worden er wereldwijd zo’n 50 miljoen stofzuigrobots verkocht. Als je alle verkopen sinds doorbraakjaar 2012 telt, zijn er al een paar honderd miljoen gebruikers op de wereld die er een hebben. Het belangrijkste nadeel is dat ze nog relatief duur zijn. Het voordeel is natuurlijk wel het ontzettende gebruiksgemak.

iRobot Roomba 675 (€ 252)

Laat ons beginnen met de marktleider. Het Amerikaanse iRobot heeft ondertussen al achttien jaar zijn Roomba-stofzuigrobots op de markt, en blijft dat gamma jaarlijks uitbreiden met nieuwe modellen. Dit nieuwe budgetmodel is ideaal voor iemand die ze voor de eerste keer uitprobeert of iemand die een tweede stofzuigrobot zoekt voor bijvoorbeeld een hogere etage in huis. Om aan een prijs onder de 300 euro te komen werd er wat beknibbeld op het toestel zijn kracht en vermogen om te filteren, maar hij is wel smart: via wifi maakt hij verbinding met een app of een slimme speaker. Bekijk hier de iRobot Roomba 675.

Xiaomi RoboRock 2 S55 (€ 377)

Wie een toestel zoekt dat kan stofzuigen én dweilen heeft nog niet enorm veel keuze. De Chinese nieuwkomer Xiaomi stort zich meteen wel op zo’n hybride met deze RoboRock 2-uitvoering. Hij is krachtig op laminaat en tapijt en beschikt ook over een ‘cliff sensor’. Hij kan dus niet per ongeluk van de trap donderen. De RoboRock heeft verder een prima batterij van sensoren waarmee hij de ruimte afspeurt. Ook laat hij slimme bediening met een app toe. Bekijk hier de Xiaomi RoboRock 2 S55.

Ecovacs Deebot Ozmo 950 (€ 538)

De Deebot Ozmo kan je al niet meer goedkoop noemen. Je krijgt in ruil voor je geld wel een toestel met veel geavanceerde snufjes. Heel handig is bijvoorbeeld dat je in de app een plattegrond van je woning kan opladen, en daarin vervolgens virtuele muren kan toevoegen en trajecten waarbinnen de Deebot moet opereren. Nog handiger is dat je Deebot aanstuurt via Alexa of de Google Assistant. En hij stofzuigt niet alleen, maar dweilt ook. Bekijk hier de Ecovacs Deebot Ozmo 950.

Blaupunkt Bluebot XBoost (€ 430)

Het Duitse merk Blaupunkt dook ondertussen ook op de markt voor robotstofzuigers, en scoort op technisch gebied stevig met zijn Xboost-model. Dat heeft onder meer drie standen voor zuigkracht, een solide batterij, en een roterende borstelkop in V-vorm die ideaal is voor het opzuigen van de rondslingerende haren van je huisdier. Bediening via app én spraak (via Alexa en Google Assistant) is mogelijk. Met een extra opzetbare kop kan hij nog dweilen ook. Bekijk hier de Blaupunkt Bluebot XBoost.

Neato Botvac D4 Connected (€ 400)

De Roomba van iRobot is al eventjes onklopbaar, maar de Botvac van het Amerikaanse merk Neato begint nu toch voor stevige concurrentie te zorgen. Dat ligt vooral aan de klasse van hun stofzuigers. De D4 Connected vindt vlotjes zijn weg door je huis en laat zich ook gemakkelijk aansturen via een bijhorende app. Tel daarbij de enorme zuigkracht en de uitstekende reviews - Wired prees het toestel onlangs als beste ‘midranger’ van het moment - en je snapt waarom de Roomba uit zijn doppen moet kijken. Bekijk hier de Neato Botvac D4 Connected.

