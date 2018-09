Deze robots staan klaar om je huiskamer te veroveren

Ronald Meeus

13 september 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De robotstofzuiger kennen we allemaal al. Maar er zijn nog meer robothulpjes op komst die ons huis of netter zullen houden, of aangenamer zullen maken.

Dweilrobot: iRobot Braava

Na de stofzuigrobot is nu ook de dweilrobot aan een doorbraak bezig. Niet toevallig is het dezelfde fabrikant: het Amerikaanse iRoomba maakt nu ook furore met zijn Braava-robots. Die kunnen al minstens het oppervlakkige poetswerk van je vloeren van je overnemen. Ook andere merken zetten momenteel in op gerobotiseerde AI-dweilen.

Robot-manusje-van-alles: Alpha 1S

We hebben het tijdperk van de echte humanoïde robots nog lang niet bereikt, maar het bedrijf UBTech zet al een stap in die richting met zijn Alpha 1S-robot. Daar schort momenteel nog vanalles aan: hij luistert niet naar stemcommando's, zijn batterij is snel plat... Maar de fluksheid in de bewegingen van zijn ledematen zal je wél verbazen.

Huishoudrobot: Jibo

Er zijn al slimme speakers op de markt, maar de Google Home's en Amazon Echo's van deze wereld hebben niet echt een persoonlijkheid: zelfs hun menselijk bedoelde computerstem klinkt akelig. De Jibo-robot, bijna twee jaar geleden geïntroduceerd op de Consumer Electronics Show, is een socialer ding. Het werkt met gezichts- en stemherkenningstechnologie, zodat het tot zestien verschillende mensen kan herkennen en er aangepaste gesprekken mee kan voeren.

Gezelschapsrobot: Aibo

Bijna twintig jaar geleden introduceerde Sony de allereerste versie van zijn robothond Aibo. Op de afgelopen IFA-beurs in Berlijn werd de opvolger ervan voorgesteld. De nieuwe robothond heet ook 'Aibo' en volgens de Japanse fabrikant kan het robothuisdier een emotionele band scheppen met de mensen in huis. Volgens Sony is Aibo's nieuwsgierige gedrag beïnvloedbaar, waardoor geen enkele Aibo hetzelfde zou zijn. Zo zou het beestje zijn baasjes herkennen en zou hij bepaalde woorden en interacties van elkaar kunnen onderscheiden.

Robot-reiskoffer: Ovis Robot Suitcase

Stel je een reiskoffer voor die je niet zelf meer hoeft voort te duwen op de luchthaven: zou dat niet ontzettend handig zijn? Fabrikant ForwardX brengt precies dat op de markt met zijn Ovis Robot Suitcase, die volledig autonoom door de luchthaven rijdt, zijn baasje achterna. Hij is nog niet effectief op de markt, maar volgens de Indiegogo-crowdfundingsite zouden tegen het einde van het jaar de eerste retailversies uitkomen.

