Deze robot deelt verkeersboetes uit (en beschermt zo agenten én burgers) Steven Alen

06 juni 2019

16u49

Bron: Washington Post 2 tech Hoe maak je verkeerscontroles veiliger voor zowel agenten als verdachten? Dat was het uitgangspunt voor de GoBetween, een robot die agenten naar de wagen van een aan de kant gezette bestuurder kunnen sturen.

De man achter de uitvinding is Reuben Brewer van de non-profitorganisatie RSI International uit het Californische Menlo Park. Hij las al jaren berichten over politiecontroles die waren uitgemond in geweld, en vroeg zich af hoe dat kwam. De kern van het probleem is volgens hem de schrik die een hyperalerte agent kan overmannen, of die ertoe kan leiden dat een bestuurder zich schijnbaar verdacht gedraagt, met een gevaarlijk incident tot gevolg.



Brewer besefte dat hij geen wapens kon afnemen van mensen die er geen zouden mogen hebben, en ook dat hij geen slecht opgeleide agenten van de straat kon halen. Hij werkte daarom 16 maanden aan de GoBetween, een robot die de spanning tussen agent en bestuurder moet wegnemen.

Werking

De robot hangt vast aan de politiewagen en kan bij een controle uitschuiven tot naast het portier van de verdachte. Via een camera, een microfoon en een scherm kan de agent dan praten met de verdachte zonder uit zijn auto te komen. Een camera laat de agent de papieren van de bestuurder controleren, een aanraakscherm kan een handtekening inlezen en een printer drukt boetes af.



Om te verhinderen dat een verdachte wegrijdt, kan de robot een arm met een spijkermat onder de wielen schuiven. Toekomstige versies krijgen ook een alcoholsensor aan boord.

“Mensen zijn gevaarlijker wanneer ze bang zijn” Reuben Brewer

Geen wapens

De robot zelf beschikt niet over wapens, zodat de verdachte zeker is dat hij geen risico loopt. “Als de bestuurder de robot beschadigt, is alleen geld nodig om hem te vervangen”, legt Brewer uit aan de Washington Post. “Mensen zijn gevaarlijker wanneer ze bang zijn, dus het doel is de mogelijkheid weg te nemen om fysiek pijn gedaan te worden, zodat ze minder schrik hebben en minder gevaarlijk zijn”, zegt hij.

In de Verenigde Staten zetten agenten dagelijks meer dan 50.000 mensen aan de kant, volgens The Stanford Open Policing Project. In 2017 werden 5.108 agenten aangevallen tijdens verkeerscontroles en -achtervolgingen, een gemiddelde van 14 agenten per dag. Dat blijkt uit het Uniform Crime Reporting-rapport van het FBI. Geregeld komen ook bodycambeelden aan het licht van agenten die bestuurders neerschieten zonder dat die een bedreiging vormen.

Feedback

Halverwege mei had Brewer zijn uitvinding aan vier politieafdelingen getoond, wat leidde tot gemengde reacties. Enkele agenten waren voorstander, maar anderen hadden schrik dat de robot snel beschadigd zou raken of bestuurders de kans zou geven te vluchten terwijl hij naar hun raam rolde. Sommige agenten wilden ook dat de robot in andere delen van de auto zou kunnen zoeken naar wapens of alcohol, een snufje dat Brewer nog wil toevoegen.

Hij geeft nog mee dat hij toekomstige prototypes duurzamer wil maken, maar zegt dat de huidige versie acht maanden aan zijn eigen wagen doorstond zonder problemen. Hij wil de robot ook naar de voorkant van het politievoertuig verplaatsen, waar hij achter de bullbar moet passen. Hij hoopt dat een politiedienst zijn prototype zou willen testen in echte situaties om te leren wat de beperkingen zijn. “Het is klaar voor gebruik, al wat we nodig hebben, is een partner om het uit te testen!”

Bekijk ook: put in plaats van verkeersdrempel verovert Europa