Deze robot brengt melk, broodjes en tomaten straks aan huis Erik Kouwenhoven

29 juni 2018

De grootste supermarktketen van de Verenigde Staten gaat op korte termijn een ​​volledig onbemande bezorgservice lanceren. Klanten halen hun boodschappen met een pincode uit het voertuig.

Dit najaar begint de supermarktketen Kroger met een pilotproject in een nog niet bekendgemaakte stad in de Verenigde Staten. In eerste instantie zal Kroger nog chauffeurs laten meerijden uit veiligheidsoverwegingen. De supermarkt vraagt klanten om niet te verwachten dat die helpt met uitladen, want in een later stadium zal dit ook niet meer gebeuren. De supermarktketen heeft 2.800 winkels in 35 staten en telt dagelijks ongeveer 9 miljoen klanten.

Het systeem werkt ongeveer als volgt: klanten kunnen een bestelling plaatsen via het online leveringsportaal van Kroger of via een app van Nuro. De spullen worden in de gekoelde compartimenten van Nuro geladen, waarna het voertuig autonoom naar zijn bestemming rijdt. Klanten kunnen het voertuig gedurende de hele reis volgen met behulp van de app. Zodra het voertuig aankomt, kan de klant zijn spullen met een pincode uit het voertuig halen.

Thuisbezorgmarkt

De trend van robotica, zelfrijdende auto's en e-commerce leiden tot een explosie van interesse in de zogeheten 'last-mile delivery challenge', oftewel de thuisbezorgmarkt. Consumenten bestellen meer items online dan ooit tevoren en consumenten verlangen steeds kortere wachttijden.

Volgens een recent onderzoek door McKinsey is de wereldwijde bezorgmarkt goed voor ongeveer 86 miljard dollar, met een enorme groei op jaarbasis.

Makers

De voertuigen worden gemaakt door Nuro, een firma die werd opgericht door Dave Ferguson en Jiajun Zhu. Zhu was een van de grondleggers van het zelfsturende team van Google, terwijl Ferguson een toonaangevende software-ingenieur in het team was.

Veel van de details van de samenwerking moeten nog worden afgehamerd, maar door de deal behoort het onbekende bedrijf Nuro plotseling tot de groten der aarde waar het gaat om zelfrijdende auto's.