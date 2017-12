Deze producten bevatten al artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie staat voor een enorme doorbraak, maar voorlopig zijn er nog niet zo veel consumentenproducten die al op AI drijven. Dit zijn er vijf waarin al wel van die slimme diensten zitten. En het is soms schokkend wat ze al kunnen.

1 / Smartphones en tablets

Wanneer je na afloop van de werkdag naar je auto loopt, herkennen Google Assistant en Siri al aan je geografische positie dat je wellicht naar huis zult rijden, en geven ze de vermoedelijke reistijd en de verkeersdrukte aan. Het is maar één voorbeeld van hoe de slimme assistenten in respectievelijk Androidsmartphones en Apples iPhones volledig autonoom informatie verstrekken die relevant voor je is. En wanneer je ertegen praat, dienen ze je in mooie volzinnen van antwoord. Die volzinnen zijn voorlopig nog in het Engels, al komt er schot in om dat te vernederlandsen: Siri werkt al in het Nederlands maar moet nog heel wat bijleren, Google is momenteel bezig om zijn Assistant Nederlands te 'leren'.

2 / Laptops

Op Windows 10-laptops en Macs zit ongeveer dezelfde slimme dienst als op je smartphone. Apple heeft zijn Siri ondertussen ook al beschikbaar op de Mac, en Microsoft integreerde in Windows 10 zijn Cortana, een AI die de technologiereus noemde naar een personage uit zijn Halo-videogamereeks. Net als Siri en Google Assistant kan Cortana antwoorden op eenvoudige vragen (zoals bijvoorbeeld het converteren van een bepaald eurobedrag naar dollar), maar ze houdt ook je agenda bij, en waarschuwt wanneer het stilaan tijd is om naar je afspraak te vertrekken.

Amazon De Echo Dot, Amazons toegang tot het Alexa-systeem.

3 / Google Home, Amazon Echo en Apple HomePod

Ze zijn voorlopig nog niet officieel te koop in België, maar via importkanalen haal je ze wel al in huis: Google Home, Amazon Echo en Apple HomePod, de drie zogeheten 'smart speakers' die zeker in de Angelsaksische wereld almaar populairder worden. Eigenlijk stellen ze qua technologie weinig voor: ze bevatten een speaker, een microfoon en een wifi-antenne. De kracht zit hem in het achterliggende AI-systeem, dat zich online bevindt en steeds krachtiger wordt.

Voorlopig verstaan ze nog niet veel: wanneer je aan Alexa (Amazons AI-systeem) bijvoorbeeld vraagt om de lichten aan te zetten, doet ze dat zonder verpinken, maar als je wilt dat ze 'ze' opnieuw uitdoet, verstaat ze dat weer niét: daarvoor slaat het systeem nog te weinig contextuele informatie op. Maar gezien de snelheid waarmee professionele AI-systemen aan het groeien is, kun je er donder op zeggen dat dat soort kinderziektes snel de wereld zal uit zijn.

4 / Het boordsysteem van auto's

Automerken BMW en Seat zijn bezig om, tegen het einde van volgend jaar al, het boordsysteem van sommige van hun auto's uit te rusten met Amazon Alexa. Zeker wanneer je dat systeem thuis zou hebben geïnstalleerd staan, geeft dat handige synergieën: de route die je bijvoorbeeld in de woonkamer al hebt uitgestippeld om te weten hoe laat je best naar je afspraak vertrekt, wordt gewoon doorgezet.

Sonos De Sonos One.

5 / Sonos One-luidspreker

Die AI-diensten werken het beste wanneer je voor één enkel 'ecosysteem' kiest, dat dan tegelijkertijd op uw mobiele apparaten, uw computer, uw huiskamer en misschien binnenkort dus uw auto werkt. Maar het Amerikaanse audiobedrijf Sonos wil dat toch een beetje opentrekken: wie de Sonos One (€ 229) koopt, kan zelf instellen of die met Amazon Alexa of Google Home zal werken.