Deze nieuwste tech-producten zijn het perfecte kerstcadeau

Ronald Meeus

13 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Er is een reden waarom nieuwe technologieproducten altijd aan het einde van het jaar op de markt komen: zo maken ze namelijk het meeste kans om te worden opgemerkt als kerstcadeau. Hier zijn een aantal aanraders voor producten die nog niet zo lang in de winkelrekken liggen.

OnePlus 6T (€ 579)

De OnePlus 6T is weer een uitstekende smartphone voor een prijs die goed meevalt. Vooral de combinatie van het mooie oledscherm, de prima accuduur, de vlotte werking en de fijne Android-ervaring maakt van de 6T een overtuigende smartphone in het middenklassesegment. Bekijk hier de OnePlus 6T.

Fossil Q Venture HR (€ 279)

Fossil was een van de eerste merken die zich op de markt voor smartwatches gooide, lang voordat grote jongens als Apple en Samsung er interesse in hadden. Met de Q Venture HR toont het merk dat het een blijver is, zelfs op een moment waarop smartwatches al een tikkeltje van hun aantrekkingskracht verloren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de look en feel van deze mooie hebbedingen. Bekijk hier de Fossil Q Venture HR.

Amazon Kindle PaperWhite 2018 (€ 150)

Zweer jij nog altijd bij papieren versies van je boeken? Misschien wordt het najaar van 2018 het moment waarop je eindelijk de overstap maakt naar een e-reader? Neem dan om te beginnen eens een kijkje bij de koning der leesplankjes: Amazons PaperWhite-e-reader, die zopas een nieuwe 2018-editie kreeg. Dat houdt in: een verbeterd design (het scherm zit strakker in de behuizing) en - eindelijk! - ondersteuning voor audioboeken (van Amazon’s eigen heerlijke Audible-dienst) die simultaan met de tekst kunnen worden voorgelezen. Dit is trouwens ook een ideaal cadeau voor die boekenwurm in de familie die je geen boek durft kopen omdat je niet weet wat hij/zij al zelf kocht. Bekijk hier de Amazon Kindle PaperWhite 2018.

Google Pixel 3 (€ 898)

We kunnen drie heel goede redenen bedenken om de Pixel 3 te verkiezen als smartphone. Hij is om te beginnen al relatief compact. Google is snel met updates en upgrades. En de camera is echt wel een van de betere op de hele smartphonemarkt. Het toestel heeft zeker ook minpunten, maar dat heeft elk toestel, toch? Bekijk hier de Google Pixel 3.

Marshall Major III (€ 75)

Veel hoofdtelefoonmakers lijken tegenwoordig een beetje te vergeten dat er nog andere soorten muziek zijn dan elektronische. Het gevolg is dat je bij veel hoofdtelefoons lichtjes tot ronduit zwaar overdreven geaccentueerde basgeluiden krijgt. Leuk, bij beats, knap vervelend bij gitaargeweld wanneer de drums al snel gaan storen. De Major III van - natuurlijk - gitaarmerk Marshall draait de rollen om: boven- en middentonen krijgen de nadruk op de bas, zodat je de vette riffs des te beter hoort. Bekijk hier de Marshall Major III.

Tip: Nog meer geweldige kerstcadeaus scoren? Deze producten zijn de sterkste prijsdalers.

