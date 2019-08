Deze mini koelkasten zijn ideaal voor een studentenkot Ronald Meeus

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia In een kleine ruimte, zoals misschien het studentenkot dat zoon of dochter vanaf september betrekt, moet je geen joekel van een koelkast installeren. Dit zijn vijf erg populaire tafelmodellen, met maximaal koelvolume tot 150 liter.

Goed in gewicht: AEG RTB91431AW (€ 339)

Dit tafelmodel van het Duitse AEG is op zich niets bijzonders: een koelruimte met drie leggers en één groentelade, plus een kleine vriesruimte. Maar voor die heel treffelijke prijs krijg je wel een aantal kleine innovaties in huis. Zo zijn de leggers gemaakt van veiligheidsglas, waardoor ze ook zwaardere items - een stevige voorraad bier bijvoorbeeld - kunnen torsen. De binnenkant van de koelkast heeft ook speciaal afgeronde hoeken, zodat ze makkelijk te reinigen is. En het vriesvak heeft vier sterren, voor een optimale bewaring van je voedsel. Bekijk hier de AEG RTB91431AW.

Met veel kleine hoekjes: Bosch KTL15NW4A (€ 359)

Net als de zonet genoemde AEG-koelkast heeft dit tafelmodel van Bosch led-lampen om zijn binnenkant te verlichten. Het zachtere licht dat die doen schijnen verlicht de binnenkant van de koelkast op een gelijkmatige manier, zonder je te verblinden wanneer je de deur opengooit. Ze verbruiken ook veel minder stroom en gaan enorm lang mee - volgens Bosch zelf de hele levensduur van de koelkast zelf. Verder beschikt de koelkast over een MultiBox, met handige kleine vakjes waarin je verscheidene soorten groenten of fruit kunt bewaren. Bekijk hier de Bosch KTL15NW4A.

Vriezen op turbo: Liebherr TP 1764-22 Premium (€ 479)

In deze koelkast van het Zwitserse merk Liebherr zit een innovatie van een al iets technischer allooi: SuperFrost. Het vriesvakje van 19 liter kan met die functie tijdelijk naar -32°C worden gehaald, waardoor voedingswaren die je erin bewaart optimaal worden ingevroren. Daarna wordt SuperFrost automatisch uitgeschakeld om op je stroomfactuur te letten. Verder wordt ook deze verlicht met led, zijn de deurvakken verstelbaar, en zijn alle leggers gemaakt van stevig veiligheidsglas. Bekijk hier de Liebherr TP 1764-22 Premium.

Snufjes & co: Siemens KI22LAD40 (€ 884)

Ook dit toestel van Siemens heeft vakken van veiligheidsglas en led-verlichting, twee elementen die vandaag zo’n beetje een nieuwe standaard zijn geworden bij koelkasten. Maar de Duitse elektrogigant bouwde ook eigen innovaties in dit toestel. Zoals de varioShelf: een tot de helft inschuifbare legger, die je dus onmiddellijk kunt halveren zodat er aan de voorzijde voedingsproducten kunnen worden neergezet die hoger zijn dan de ruimte tussen twee leggers. Ook zitten er sensoren in die de omgevingstemperatuur opmeten, zodat de temperatuur binnen in de koelkast optimaal kan worden gehouden. Bekijk hier de Siemens KI22LAD40.

Met bijhorende app: Miele K 12023 S-3 (€ 443)

Dit model van Miele heeft - op een vriesvak na - alles wat je mag verwachten van een koelkast met tafelmodel, maar voegt daar vooral connectiviteit met de smartphone aan toe. Met de Miele@home-app kun je bepaalde functies van de koelkast - zoals de koelkast al iets kouder zetten wanneer je de supermarkt verlaat met je vers gekochte voedingswaren - vanop een afstand bedienen. Bekijk hier de Miele K 12023 S-3.

